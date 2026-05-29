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Kitzbüheler Anzeiger
Wallfahrt Rerobichl Oberndorf

Über den Rerobichl ging es zur Johann Nepomuk Kapelle.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Oberndorf

von Bianca Riegel
29. Mai 2026

Traditionelle Wallfahrt auf den Rerobichl

Teilnehmer aus nah und fern versammelten sich Mitte Mai vor der Pfarrkirche in Oberndorf zur traditionellen Wallfahrt auf den Rerobichl. Gemeinsam machten sich Knappen, Schützen und Interessierte auf den Weg zur Nepomuk Kapelle, um zu beten, zu danken und die lange Bergbautradition der Region lebendig zu halten.

Die ersten Meter wurden bewusst in Stille gegangen. Danach begleiteten Gebete die gesamte Strecke durch den Wald zur Kapelle. Vorneweg marschi ...

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