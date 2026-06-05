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Kitzbüheler Anzeiger
Harschbichl Spendenübergabe

Klaus Wechselberger (Direktor NMS 2), Michael Gritsch (GF Bergbahn), Anna-Maria Millinger (TVB) und Martin Kofler (Direktor NMS 1).

Foto: Lena Lackner

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
05. Juni 2026

Schatz vom Harschbichl hilft Schülern

Zum Abschluss der Wintersaison fand dieses Jahr erstmals die Veranstaltung „Der Schatz vom Harschbichl“ im St. Johanner Skigebiet statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den St. Johanner Bergbahnen in Kooperation mit dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol. Schatzsucher konnten dabei in einem abgesperrten Areal nach vergrabenen Schätzen suchen und sich über tolle Preise freuen.

Um sich einen Zeitvorteil zu verschaffen, konnten die Schatzsuchenden „Early-Access-Tickets“ kaufen – den Erlös aus diesen Ticketverkäufen, 500 Euro, verdoppelten die St. Johanner Bergbahnen und der Tourismusverband und konnten so im Mai eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an den Hilfsfonds der St. Johanner Mittelschulen 1 und 2 übergeben.

Dieser Hilfsfonds unterstützt vor allem Familien, deren finanzielle Mittel begrenzt sind und ermöglicht es Schülern so, an Schulveranstaltungen oder auch an der Tagesbetreuung teilzunehmen.

Bei der Spendenübergabe freuten sich die Direktoren Martin Kofler und Klaus Wechselberger sichtlich über die finanzielle Unterstützung für den Hilfsfonds.

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