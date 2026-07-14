Hauptpreis für guten Zweck gespendet

Bestes Sommerwetter, tausende Besucher, legendäre Motorräder und eine Innenstadt voller Leben: Fünf Tage lang stand die Kitzbüheler Innenstadt ganz im Zeichen der „Kitzbühel Bike Days“. Tägliche geführte Ausfahrten über atemberaubende Pässe, vorbei an kristallklaren Seen, durch Tirol, Salzburg, Kärnten und Bayern, die stimmungsvolle Partymeile in der Kitzbüheler Innenstadt sowie Live-Musik mit verschiedenen Bands auf der Bühne sorgten für Unterhaltung und ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht.



Ein besonderes Highlight war heuer die Charity-Tombola zugunsten des Lilienhofs in Schwoich, die gemeinsam mit dem VST Kitzbühel umgesetzt wurde. Zahlreiche Besucher unterstützten die Aktion mit dem Kauf eines Tombola-Loses und trugen damit dazu bei, wertvolle Projekte für Kinder, Jugendliche und Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu fördern.



Als Hauptpreis wurde eine „Harley-Davidson Nightster“ verlost. Doch was nach der Ziehung geschah, überraschte selbst die Organisatoren. Der glückliche Gewinner entschied sich, anonym zu bleiben und die Harley-Davidson nicht selbst zu behalten. Stattdessen schenkte er das Motorrad dem VST Kitzbühel, damit dieses bei der nächsten VST-Gala erneut versteigert werden kann. Der Erlös fließt wiederum vollständig in soziale Projekte.



Gespendete Harley an VST übergeben

Im Rahmen einer offiziellen Übergabe überreichte Hans-Peter Wieland, Präsident des HDC Kitzbühel American Motorcycles Club, die Harley-Davidson an den Präsidenten des VST Kitzbühel, Martin Eberl. „Mit einer solchen Geste hat niemand gerechnet. Sie zeigt eindrucksvoll, wie groß der Zusammenhalt innerhalb unserer Community ist und dass die Kitzbühel Bike Days weit mehr sind als ein Motorradtreffen“, zeigte sich das Organisationsteam tief bewegt.