Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Hauptpreis für guten Zweck gespendet
Kitzbüheler Anzeiger
Harley Treffen in Kitzbuehel

Bei den „Kitzbühel Bike Days“ standen nicht nur Motorradfahrer, sondern auch der soziale Zweck im Vordergrund.

Foto: Forwow Events

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
14. Juli 2026

Hauptpreis für guten Zweck gespendet

Bestes Sommerwetter, tausende Besucher, legendäre Motorräder und eine Innenstadt voller Leben: Fünf Tage lang stand die Kitzbüheler Innenstadt ganz im Zeichen der „Kitzbühel Bike Days“. Tägliche geführte Ausfahrten über atemberaubende Pässe, vorbei an kristallklaren Seen, durch Tirol, Salzburg, Kärnten und Bayern, die stimmungsvolle Partymeile in der Kitzbüheler Innenstadt sowie Live-Musik mit verschiedenen Bands auf der Bühne sorgten für Unterhaltung und ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht.

Ein besonderes Highlight war heuer die Charity-Tombola zugunsten des Lilienhofs in Schwoich, die gemeinsam mit dem VST Kitzbühel umgesetzt wurde. Zahlreiche Besucher unterstützten die Aktion mit dem Kauf eines Tombola-Loses und trugen damit dazu bei, wertvolle Projekte für Kinder, Jugendliche und Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu fördern.

Als Hauptpreis wurde eine „Harley-Davidson Nightster“ verlost. Doch was nach der Ziehung geschah, überraschte selbst die Organisatoren. Der glückliche Gewinner entschied sich, anonym zu bleiben und die Harley-Davidson nicht selbst zu behalten. Stattdessen schenkte er das Motorrad dem VST Kitzbühel, damit dieses bei der nächsten VST-Gala erneut versteigert werden kann. Der Erlös fließt wiederum vollständig in soziale Projekte.

Gespendete Harley an VST übergeben
Im Rahmen einer offiziellen Übergabe überreichte Hans-Peter Wieland, Präsident des HDC Kitzbühel American Motorcycles Club, die Harley-Davidson an den Präsidenten des VST Kitzbühel, Martin Eberl. „Mit einer solchen Geste hat niemand gerechnet. Sie zeigt eindrucksvoll, wie groß der Zusammenhalt innerhalb unserer Community ist und dass die Kitzbühel Bike Days weit mehr sind als ein Motorradtreffen“, zeigte sich das Organisationsteam tief bewegt.

Weitere Artikel:

jagassn6-klausner-2

St. Johann

14.07.2026

53. Jagass'n - ein ganz Dorf in Feierlaune

Tausende Einheimische und Gäste stürmten am Samstag das St. Johanner Zentrum und genossen bei Kaiserwetter das Fest der Vereine.

Bike-Day der Berufsschule

Kitzbühel

09.07.2026

Bike-Day der Tiroler Fachberufsschule Kitzbühel

Im Rahmen eines Schulprojekts organisierten die Schülerinnen der Berufsschule Kitzbühel einen abwechslungsreichen Bike-Day für ihre Klasse.

Neu Bike und Wander XPress

Fieberbrunn

08.07.2026

Neu Ab 11. Juli: Bike & Wander Xpress verbindet Tirol und Salzburg

Gemeinsames Pilotprojekt startet in die erste Sommersaison und schafft eine komfortable Verbindung zwischen den Bergbahnen in Fieberbrunn und Leogang.

Jugendfeuerwehrübung

St. Johann

08.07.2026

Jugend übte gemeinsam

Die Jugendgruppen der Feuerwehr und des Roten Kreuzes übten gemeinsam dieser Tage in St. Johann mit versierten Bergrettern und ihren Hunden. Schauplatz waren der Hilscherpark und ein Steinbruch.

122Jahre_FeuerwehrHochfilzen
ABO PUR

Hochfilzen

08.07.2026

Feuerwehr feierte 122-jähriges Bestehen

Die Gemeinde Hochfilzen stand am Wochenende ganz im Zeichen des 122-jährigen Bestehens der Feuerwehr. Höhepunkte waren der
Bezirks-Nassleistungsbewerb sowie das dreitägige Zeltfest.

Rehkitzrettung_Drohnenpilot_Stefan Kogler.jpg
ABO PUR

Bezirk

08.07.2026

Rehkitzretter wieder unterwegs

Mit Drohnen und Wärmebildkameras sind freiwillige Helfer im Einsatz, um Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Moderne Technik und die Zusammenarbeit mit den Landwirten rettet viele Tierleben.

Streif Gams

Bezirk

07.07.2026

Hahnenkamm-Challenge für das Ehrenamt

Mit einer Hahnenkamm-Challenge soll das freiwillige Engagement gewürdigt werden.

Neues Fahrzeug für Giacomo vom VST

Kirchdorf

07.07.2026

Der Verein VST ermöglicht ein Stück Freiheit auf vier Rädern

Der VST Kitzbühel ermöglichte gemeinsam mit Partnern die Anschaffung eines rollstuhlgerechten Spezialfahrzeugs.

E-Paper
Aktuelles