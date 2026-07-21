Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Weidetier ist kein Selfie-Partner
Kitzbüheler Anzeiger

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Juli 2026

Das Weidetier auf den Almen ist kein Selfie-Partner

Weidetier ist kein Selfie-Partner

Land Tirol und Landwirtschaftskammer appellieren an Wanderer, Weidetieren mit Respekt zu begegnen und ausreichend Abstand zu halten.

Foto: Land Tirol/Hörmann

Im Sommer tummeln sich Tausende Wanderbegeisterte in den Tiroler Bergen. Dabei treffen Menschen und Weidetiere aufeinander – meist ohne Probleme. Dennoch kommt es auch zu Unfällen: Laut dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit ereigneten sich 2025 österreichweit 13 Unfälle im Zusammenhang mit Weidevieh. Dabei waren 20 Personen involviert, fünf blieben unverletzt, 14 wurden verletzt und eine Person starb. Sieben der Unfälle passierten allein in Tirol

Weidetier ist kein Selfie-Partner
Foto: Land Tirol/Hörmann

Respektvoller Umgang auf den Almen

Land Tirol und Landwirtschaftskammer Tirol nehmen die aktuelle Saison zum Anlass, erneut zu sensibilisieren: „Weidetiere sind keine Selfie-Partner und die Alm ist kein Streichelzoo – es gilt, der Natur und den Tieren respektvoll zu begegnen“, lautet das Credo.

Wege, die durch Alm- und Weidegebiete führen, müssen nicht zwingend durch Zäune von den Weideflächen abgegrenzt sein. Umso wichtiger seien gegenseitige Rücksichtnahme und das Bewusstsein für ein sicheres Miteinander.

Immer wieder werde beobachtet, dass Wandernde den Tieren für Fotos oder Selfies bewusst sehr nahekommen. Dabei werde oft unterschätzt, dass selbst ruhige Tiere ihr Verhalten rasch ändern können, wenn sie sich oder ihren Nachwuchs bedroht fühlen. „Vor allem Mutterkühe verteidigen ihre Kälber instinktiv. Auch wenn ein besonderes Fotomotiv verlockend erscheint, sollte immer ausreichend Abstand zu Weidetieren eingehalten werden“, appelliert Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger.

Tierverhalten richtig einschätzen

Sicheres Verhalten beginnt damit, die Tiere und ihre Reaktionen bestmöglich einzuschätzen und bestehende Hinweisschilder ernst zu nehmen. Grundsätzlich wird zwischen Mutterkuh-, Jungtier- und Milchkuhherden unterschieden:

Mutterkühe: Sie schützen ihre Kälber konsequent und reagieren bei vermeintlicher Gefahr besonders aufmerksam.

Jungtiere: Sie zeigen sich häufig neugierig und nähern sich Menschen eher an.

Milchkühe: Sie sind den Kontakt mit Menschen zwar gewohnt, dennoch sollte auch ihnen mit Respekt und ausreichend Abstand begegnet werden.

Unabhängig von der Tierart gilt: Kühe, Schafe und Pferde sollten auf ihren Weideflächen nicht gestört werden.

Hinweistafeln: Sie informieren über Weidegebiete und weisen gegebenenfalls auf alternative Routen hin.

Schützen Viertel Unterland

Bezirk

21.07.2026

Neu Fahne zum Jubiläum

Das Schützenviertel Unterland feierte in Schwaz sein 60-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Festtages war die Weihe der neuen Viertelfahne.










Kleidertausch

Kitzbühel

15.07.2026

Coolste Adresse für neue Lieblingsstücke

Im Mesnerhaus fand die zweite Kleidertauschparty statt. Zwischen Mode, Kaffee und Kuchen wurde gestöbert, probiert und geplaudert – im Mittelpunkt stand das Z’sammkemma.

Mittelschule Kitzbuehel Peruprojekt

Kitzbühel

15.07.2026

Aktionstag für Straßenkinder

Schüler der Mittelschule Kitzbühel setzten sich in der Innenstadt für den guten Zweck ein: Unter anderem waren sie als Sänger und Schuhputzer im Einsatz.

Harley Treffen in Kitzbuehel

Kitzbühel

14.07.2026

Hauptpreis für guten Zweck gespendet

Bei den „Kitzbühel Bike Days“ wurde die Gamsstadt wieder zum Mekka für Motorradbegeisterte.

jagassn6-klausner-2

St. Johann

14.07.2026

53. Jagass'n - ein ganzer Ort in Feierlaune

Tausende Einheimische und Gäste stürmten am Samstag das St. Johanner Zentrum und genossen bei Kaiserwetter das Fest der Vereine.

IDUS Sommerspiele in St. Ulrich

St. Ulrich

13.07.2026

Gelungenes IDUS Sommervent an Land und auf dem Wasser

Menschen mit und ohne Behinderung kamen beim dritten IDUS-Sommerevent am Pillersee zusammen und erlebten einen Tag, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft und Inklusion stand.

Bike-Day der Berufsschule

Kitzbühel

09.07.2026

Bike-Day der Tiroler Fachberufsschule Kitzbühel

Im Rahmen eines Schulprojekts organisierten die Schülerinnen der Berufsschule Kitzbühel einen abwechslungsreichen Bike-Day für ihre Klasse.

Neu Bike und Wander XPress

Fieberbrunn

08.07.2026

Neu Ab 11. Juli: Bike & Wander Xpress verbindet Tirol und Salzburg

Gemeinsames Pilotprojekt startet in die erste Sommersaison und schafft eine komfortable Verbindung zwischen den Bergbahnen in Fieberbrunn und Leogang.

E-Paper
Aktuelles