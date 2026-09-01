Genussherbst startet erfolgreich

Mit KITZ Kulinarik eröffnete Kitzbühel Tourismus auch 2026 den Genussherbst und setzte dabei ein starkes Zeichen für Regionalität, Qualität und Gastfreundschaft. Begleitet von Live-Musik, hat sich das Veranstaltungsformat seit seiner Neuauflage 2019 zu einem kulinarischen Fixpunkt im Kitzbüheler Veranstaltungskalender entwickelt.



Gelungener Auftakt in den Genussherbst

Für Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser ist Kulinarik fest in der Strategie verankert: „Kulinarische Köstlichkeiten unserer regionalen Betriebe, eingebettet in das Ambiente der über 750 Jahre alten Innenstadt – das sind die Zutaten, die KITZ Kulinarik so besonders machen. Nicht umsonst nimmt das Thema Kulinarik einen wichtigen Stellenwert in unserem Markenbildungsprozess ein. Besonders freut uns, dass wir auch in diesem Jahr als Green Event Tirol ausgezeichnet wurden.“



Am 27., 28. und 29. August verwöhnten regionale Partner Tausende Besucher in der Kitzbüheler Innenstadt mit traditioneller Hausmannskost und Haute Cuisine.



Heimische Produzenten und Gastronomen aus Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg präsentierten an rund 15 Genuss-Stationen mehr als 30 authentische Gerichte mit Regional- und Saisonbezug: vom Eierschwammerlgulasch mit Serviettenknödel über Gamslasagne und Wiener Schnitzel bis hin zu Roter Beete und Ziegenkäse. Auch Klassiker der Tiroler Küche wie Daumnidei mit Sauerkraut, Tiroler Kaspressknödel, Topfenblattl und Buchteln mit Vanillesauce luden Einheimische und Gäste zum Verkosten und Verweilen ein.



Erstmals fand KITZ Kulinarik an drei Tagen statt. Den Auftakt bildete die letzte PURA VIDA Veranstaltung des Sommers. Am Donnerstag luden die beliebten Sommernächte mit Mitmach-Stationen der Vereine, Yoga im Park, einem umfangreichen Kinderprogramm und Live-Musik verschiedener Genres in die Kitzbüheler Innenstadt. Die Verbindung von PURA VIDA und KITZ Kulinarik erwies sich bereits bei der ersten Auflage als ideale Kombination.