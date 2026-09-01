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Kitzbüheler Anzeiger
KITZ Kulinarik 2026 © Kitzbühel Tourismus (1)

Zahlreiche Besucher nutzten die drei Tage von KITZ Kulinarik zum Genießen und Verweilen in der Kitzbüheler Innenstadt.

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
01. September 2026

Genussherbst startet erfolgreich

Mit KITZ Kulinarik eröffnete Kitzbühel Tourismus auch 2026 den Genussherbst und setzte dabei ein starkes Zeichen für Regionalität, Qualität und Gastfreundschaft. Begleitet von Live-Musik, hat sich das Veranstaltungsformat seit seiner Neuauflage 2019 zu einem kulinarischen Fixpunkt im Kitzbüheler Veranstaltungskalender entwickelt.

Gelungener Auftakt in den Genussherbst
Für Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser ist Kulinarik fest in der Strategie verankert: „Kulinarische Köstlichkeiten unserer regionalen Betriebe, eingebettet in das Ambiente der über 750 Jahre alten Innenstadt – das sind die Zutaten, die KITZ Kulinarik so besonders machen. Nicht umsonst nimmt das Thema Kulinarik einen wichtigen Stellenwert in unserem Markenbildungsprozess ein. Besonders freut uns, dass wir auch in diesem Jahr als Green Event Tirol ausgezeichnet wurden.“

Am 27., 28. und 29. August verwöhnten regionale Partner Tausende Besucher in der Kitzbüheler Innenstadt mit traditioneller Hausmannskost und Haute Cuisine.

Heimische Produzenten und Gastronomen aus Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg präsentierten an rund 15 Genuss-Stationen mehr als 30 authentische Gerichte mit Regional- und Saisonbezug: vom Eierschwammerlgulasch mit Serviettenknödel über Gamslasagne und Wiener Schnitzel bis hin zu Roter Beete und Ziegenkäse. Auch Klassiker der Tiroler Küche wie Daumnidei mit Sauerkraut, Tiroler Kaspressknödel, Topfenblattl und Buchteln mit Vanillesauce luden Einheimische und Gäste zum Verkosten und Verweilen ein.

Erstmals fand KITZ Kulinarik an drei Tagen statt. Den Auftakt bildete die letzte PURA VIDA Veranstaltung des Sommers. Am Donnerstag luden die beliebten Sommernächte mit Mitmach-Stationen der Vereine, Yoga im Park, einem umfangreichen Kinderprogramm und Live-Musik verschiedener Genres in die Kitzbüheler Innenstadt. Die Verbindung von PURA VIDA und KITZ Kulinarik erwies sich bereits bei der ersten Auflage als ideale Kombination.

KITZ Kulinarik 2026 © Kitzbühel Tourismus (4)

Auszeichnung als Green Event Tirol
Im Rahmen des von Kitzbühel Tourismus im Jahre 2021 initiierten Markenbildungsprozesses samt Zukunftsbild, an dem rund 70 Kitzbüheler seit Beginn gemeinsam und ehrenamtlich arbeiten, prägt nicht nur das Thema Kulinarik, sondern auch New Premium wesentlich die Marke Kitzbühel.

Vor diesem Hintergrund startete Kitzbühel Tourismus bereits 2024 den Bewerbungsprozess, um die Eigenveranstaltung KITZ Kulinarik als erste Veranstaltung in der Region Kitzbühel als Green Event Tirol auszeichnen zu lassen – mit Erfolg.

Kurze Lieferwege, biologische Zutaten, Mehrweg- und kompostierbares Geschirr sowie die konsequente Vermeidung von Plastik sind Teil des umfassenden Konzepts. 2026 wurde KITZ Kulinarik bereits zum dritten Mal in Folge als Green Event Tirol ausgezeichnet.

Vorschau auf KITZ Kulinarik x Piemont
Nach KITZ Kulinarik ist vor KITZ Kulinarik x Piemont: Vom 8. bis 11. Oktober treffen Kitzbüheler Köstlichkeiten auf charakteristische Erzeugnisse aus dem Piemont, dem Land am Fuße der Berge im Nordwesten Italiens.

Im Kitzbüheler Stadtpark entsteht an vier Tagen ein hochwertiger Genussmarkt mit lokalen Gaumenfreuden wie Trüffel, Pasta, Käse, Wein und typischen Erzeugnissen wie Haselnüsse in vielfältigen Variationen aus Alba. Das kulinarisch qualitativ hochwertige Veranstaltungsformat lädt zum Schlendern, Verkosten und Mitnehmen ein.

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