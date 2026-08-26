Als der Krieg den Alltag prägte

Im Dechanthof waren damals drei, vier Kooperatoren als Helfer des Dekans tätig.Gegen Ende des Krieges gab es auch da weniger Personal, weil die jungen Priester eingezogen wurden. Aber nach dem Krieg waren es wieder ihrer fünf, die sich um die Seelen der Bevölkerung sorgten.



In diesem Teil Tirols ist mit fast jeder Pfarre eine große Landwirtschaft verbunden. Nicht nur vom Pfarrer von Dreikirchen, der wie viele seiner Mitbrüder ein nachgeborener Bauernsohn war, erzählt man sich heute noch, dass ihn die Menschen schon auch, die Rinder und Pferde aber ebenso beschäftigten, ja, dass ihnen sein wahres Interesse gehörte.



Jedes Mal, wenn wir auf ausgedehnten Spaziergängen über die Ebenen von St. Achaz oder im Markt selbst diesem Original begegneten, musste mein großer Bruder, der die größten Zähne von uns allen hatte, sein Gebiss entblößen, worauf der Pfarrer von Dreikirchen bewundernd ausrief: „Fast so schön wie bei einem Ross!“



Die Verbindung von Landwirtschaft und Seelsorge in einer Zeit, da die meisten Menschen im ländlichen Raum ohnedies Bauern oder landwirtschaftliche Dienstleute waren, hatte auch ihr Gutes: Erwies sich der Pfarrer als einer, der vom Viehzeug etwas verstand, dann traute man ihm zu, dass auch das, was er vom unsichtbaren Gott erzählte, sich etwa so verhalte, wie er es sagte.



Der bekannteste Priesterbauer dieser Gegend war damals der Benefiziat eines Kirchengutes ein paar Kilometer außerhalb von St. Achaz.



Er genoss als Obstfachmann und Bienenzüchter einen ebenso guten Ruf wie als Seelsorger. In seiner gemütlichen Stube trafen sich in Zeiten, da man nicht jedermann trauen konnte, die Priester der Umgebung am Sonntagnachmittag; zu einer Zeit also, da dem Familienlosen die Familie am meisten abgeht. Mein Vater, anerkannter Anführer des „Widerstandes im Ort, war in diesen Priesterrunden ein gern gesehener Gast. Auch die Kinder (und natürlich auch seine Frau) nahm er oft dorthin mit.



Im Winter 1940/41, als meine Mutter wieder einmal schwanger ging, sagte der Benefiziat, er werde das Kind, das demnächst geboren würde, in Butter aufwiegen, worauf es dann ihm gehöre.



Baby in Butter „aufgewogen“

Meine Schwester brachte zur allgemeinen Freude über vier Kilo auf die Waage. Immer, wenn wir später in das Benefizium kamen, setzte sich der alte Herr meine Schwester auf den Schoß und sagte schmunzelnd: „Lisei, du gehörst mir!“ Das Lisei war stolz darauf und verwirrt zugleich.

Was bedeutete es, neben den Eltern einem zwar sympathischen, aber halt doch fremden Herrn

zu gehören?



Unter den Kirchgängern im Benefizium waren auch „Fremdarbeiter“ aus einem katholischen slawischen Volk. Unter ihnen war ein junges Paar, das heiraten wollte. Staatliche Papiere gab es für sie nicht. Damit sie, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren würden, irgendeinen Beweis für ihre Hochzeit haben, baten sie den Benefiziaten, er solle ihnen einen Fotografen besorgen.



Der einzige im Ort war ein wilder Parteigänger. Der Benefiziat überredete daher meine Mutter, von einem vergitterten Fenster aus die Trauung zu fotografieren. Ich war mit dabei, verstand aber das alles nicht.



Im großen Dechanthof fühlten wir Kinder uns richtig heimisch. Unsere Eltern schickten uns, wenn sie uns daheim gar nicht brauchen konnten, zu dritt oder viert dorthin. Ich erinnere mich an einen Gründonnerstag, da wir zu viert um den Tisch des Kooperators mit ihm Fangen spielten. Daheim war Osterputz.



Der Dekan von St. Achaz in dieser schwierigen Zeit war eine besonders bemerkenswerte Persönlichkeit. Ein Herr, und zugleich liebenswert und fröhlich. Allein sein Geruch nach Virginiazigarren wird mir im mer in Erinnerung bleiben. Er hat uns den guten Gott nicht nur gepredigt, er hat ihn uns vorgelebt.



Der Besitzer des größten Gasthauses von St. Achaz grölte einmal im Rausch vor seinen Gästen, indem er einen Bund Stricke auf den Tisch warf: „Mit diesen Stricken hängen wir nach dem Endsieg den Dekan, den Dr. H. (also meinen Vater) und den Anführer der illegalen Sozis auf dem Dorfplatz auf.“ Der Endsieg kam nicht. Dafür wurde mein Vater Bürgermeister von St. Achaz.



Er zwang den total gebrochenen Wirt, die Tafel „Hier verkehrt der Nationalsozialist“ auch weiterhin neben der Eingangstür zu belassen.



Ein paar Jahre später holte mich der Dekan, der sonst nie einen Ministranten mitnahm, aus dem Unterricht zu einem Versehgang. Wir gingen ans Totenbett des bewussten Wirtes, der versöhnt mit seinem Gott und der Kirche in der Person des Dekans verstarb.Dieser Priester lebte vor, was es heißt, den Irrtum zu hassen und den Irrenden, den Sünder, zu lieben.



Wie fast allen Priestern war es ihm klar, dass sich die absonderliche Lehre des Nazismus nicht mit seinem Christenglauben verbinden ließ. Das bedeutete aber nicht, dass er den Irrenden nicht mit der gleichen großen Liebe umfangen hätte.



Er ließ ihnen Zeit, er verlangte von niemand, dass er sofort nach dem Umbruch so tat, als sei nichts geschehen und alles vergessen. Solche Leute waren ihm eher unheimlich.