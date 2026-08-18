Nostalgie auf vier Rädern

Insgesamt 164 liebevoll gepflegte Oldtimer sorgten beim diesjährigen Treffen der Oldtimerfreunde Kirchberg für großes Interesse und beste Stimmung. Traktoren, Mopeds und Automobile aus vergangenen Jahrzehnten lockten zahlreiche Besucher an und machten die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg.



Ein besonderer Höhepunkt war die traditionelle Rundfahrt. Während die Traktoren durch das Dorf tuckerten, machten sich die Mopeds und Automobile auf eine Runde durch das Brixental.

Auch abseits der Rundfahrt war für beste Unterhaltung gesorgt.



Die „Hinterlechner“ aus Westendorf sorgten für die passende musikalische Stimmung, während sich die Besucher über eine im wahrsten Sinne „himmlische Verpflegung“ freuen durften – schließlich stand der Pfarrer persönlich am Grill.



Zum Abschluss wurden besonders schön gepflegte Oldtimer prämiert. Auszeichnungen gab es unter anderem für das älteste Fahrzeug, Baujahr 1938, sowie für jenen Verein, der mit den meisten Teilnehmern vertreten war. Diese Wertung entschied Jochberg mit 22 Teilnehmern für sich.