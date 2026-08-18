Praktikum mit Kundeneinblicken

Im Rahmen ihres Praktikums beim Kitzbüheler Anzeiger lernen Valentina Briseno und Samuel Jungmann die verschiedenen Abteilungen des Kitzbühler Anzeigers kennen. Dadurch erhalten sie umfassende Einblicke in die redaktionelle Arbeit sowie in den Anzeigenverkauf.



Kürzlich begleiteten die beiden Praktikanten die Außendienstmitarbeiterin Anita Lutzmann bei Kundenbesuchen im Pinzgau. Auf dem Programm standen die langjährigen Anzeiger-Kunden Bruno Berger, HV-Bau und Holzbau Maier.



Mit im Gepäck waren die aktuellen Ausgaben des Kitzbüheler Anzeigers und des Trendig Magazins.

Im Mittelpunkt der Besuche stand der persönliche Austausch mit den Ansprechpartnern der Unternehmen. Dabei wurde auch der vielseitige Medienmix des Kitzbüheler Anzeigers – von klassischen Printangeboten bis hin zu digitalen Werbemöglichkeiten – ausführlich vorgestellt und besprochen. Für die Praktikanten boten die Termine wertvolle Einblicke in die Kundenbetreuung und die tägliche Arbeit des Außendienstes.