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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Philipp Fuchs

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
19. August 2026

Kirchberg wird zum Blütenmeer

Schneewittchen traf auf einen Yeti und Pumuckl, dahinter rollten ein Piratenschiff, eine Steirische Harmonika und zahlreiche weitere fantasievolle Figuren durch den Ort: Beim 34. Kirchberger Blumencorso verwandelte sich Kirchberg am 15. August wieder in ein farbenprächtiges Blütenmeer.

Mehr als 25 aufwendig geschmückte Festwagen nahmen am diesjährigen Umzug teil. Insgesamt wurden dafür über 500.000 Blüten verarbeitet. Rund 12.000 Besucher säumten bei strahlendem Sonnenschein die Strecke und verfolgten das Spektakel durch das Ortszentrum.
Besonders viel Arbeit steckte im Festwagen der Aschaber Hotels.

55.000 Blüten für „Sommer auf der Alm“
Für das Motiv „Sommer auf der Alm“ wurden mehr als 55.000 Blüten verarbeitet. Doch auch die übrigen Teilnehmer bewiesen viel Kreativität. Zu sehen waren unter anderem ein überdimensionaler Bierkrug, Super Mario, ein Schwan, eine Schnecke, das Knusperhäuschen aus „Hänsel und Gretel“ sowie ein Tausendfüßler.

Gefeiert wurde bis in den Abend Musikalisch begleitet wurde der Festzug von den Musikkapellen Kirchberg und Aurach.Bereits am Vormittag hatte ein Frühschoppen beim Musikpavillon das Tagesprogramm eröffnet. Um 15.15 Uhr setzte sich schließlich der Blumencorso beim Parkplatz des Gaisbergliftes in Bewegung und führte von dort durch Kirchberg.

Nach dem Umzug ging das Programm beim Sommernachtsfest im Ortszentrum weiter. Verpflegungsstationen und Live-Musik sorgten für einen geselligen Ausklang. Auf der Bühne standen unter anderem die Innkreis Buam, Echt Tirol, die Schlossberger und Mario K.

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