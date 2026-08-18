Verein Schritt für Schritt: mehr als "nur" Therapie

Wenn Kinder mit Behinderung zu „Schritt für Schritt“ kommen, dann erwartet sie weit mehr als eine klassische Therapieeinheit. Der gemeinnützige Verein begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ganzheitlich – mit dem Ziel, sie in ihrer Entwicklung bestmöglich zu fördern und ihnen mehr Selbstständigkeit, Lebensfreude und Teilhabe am Alltag zu ermöglichen.



Ganzheitliches Förderkonzept

„Die Kinder verbringen nicht n ...