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Kitzbüheler Anzeiger
Schritt für Schritt

Der gemeinnützige Verein begleitet Kinder und Jugendliche ganzheitlich – mit dem Ziel, sie in ihrer Entwicklung bestmöglich zu fördern und mehr Selbstständigkeit und Lebensfreude zu ermöglichen.

Foto: Schritt für Schritt
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
18. August 2026

Verein Schritt für Schritt: mehr als "nur" Therapie

Wenn Kinder mit Behinderung zu „Schritt für Schritt“ kommen, dann erwartet sie weit mehr als eine klassische Therapieeinheit. Der gemeinnützige Verein begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ganzheitlich – mit dem Ziel, sie in ihrer Entwicklung bestmöglich zu fördern und ihnen mehr Selbstständigkeit, Lebensfreude und Teilhabe am Alltag zu ermöglichen.

Ganzheitliches Förderkonzept
„Die Kinder verbringen nicht n ...

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