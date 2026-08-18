Packende Duelle in Erpfendorf

Am Samstag, 8. August, ging in Erpfendorf der bereits 11. Bezirkskuppelcup des Bezirks-Feuerwehrverbandes Kitzbühel über die Bühne. Insgesamt 35 Gruppen aus Vorarlberg, Oberösterreich sowie Nord- und Osttirol stellten dabei ihr Können und ihre Schnelligkeit unter Beweis.



In zwei Grunddurchgängen galt es, den Löschangriff so schnell wie möglich und möglichst fehlerfrei zu absolvieren. Für die Wertung zählte jeweils das bessere Ergebnis der beiden Läufe. Unter den aufmerksamen Augen des von Bewerbsleiter BM Sebastian Fletschberger geleiteten Bewerterteams lieferten sich die teilnehmenden Gruppen spannende Duelle.



Besonders erfolgreich präsentierten sich die heimischen Gruppen: In der Bezirkswertung Bronze setzte sich Bichlach 1 durch, während sich in der Klasse Silber die Feuerwehr Waidring den Sieg sicherte. Bei den Gästegruppen gingen die Siege in Bronze an Wenns 1 und in Silber an die Feuerwehr Au aus Vorarlberg.



Spannung bis zum Finale

Für den Höhepunkt des Tages sorgte schließlich der spannende KO-Bewerb. In einem packenden Finale konnte sich die Gruppe der Feuerwehr Au aus Vorarlberg durchsetzen. Damit ging auch der begehrte Wanderpokal der Feuerwehr Erpfendorf mit ins Ländle. Zum Tagessieger wurde die Gruppe Wenns 1 gekürt.



Die starken Leistungen der teilnehmenden Gruppen verfolgten auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Gemeindevorstand Josef Wörgötter von der Gemeinde Kirchdorf, Nationalratsabgeordneter Josef Hechenberger, Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner, Landesbewerbsleiter-Stellvertreter ABI Alois Holzer, BFI Bernhard Geisler sowie BFK a. D. Karl Meusburger.