Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Packende Duelle in Erpfendorf
Kitzbüheler Anzeiger
Kuppelcup Erpfendorf_Tiroler Blende2
Foto: Thomas Mair Jun

Erpfendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
18. August 2026

Packende Duelle in Erpfendorf

Am Samstag, 8. August, ging in Erpfendorf der bereits 11. Bezirkskuppelcup des Bezirks-Feuerwehrverbandes Kitzbühel über die Bühne. Insgesamt 35 Gruppen aus Vorarlberg, Oberösterreich sowie Nord- und Osttirol stellten dabei ihr Können und ihre Schnelligkeit unter Beweis.

In zwei Grunddurchgängen galt es, den Löschangriff so schnell wie möglich und möglichst fehlerfrei zu absolvieren. Für die Wertung zählte jeweils das bessere Ergebnis der beiden Läufe. Unter den aufmerksamen Augen des von Bewerbsleiter BM Sebastian Fletschberger geleiteten Bewerterteams lieferten sich die teilnehmenden Gruppen spannende Duelle.

Besonders erfolgreich präsentierten sich die heimischen Gruppen: In der Bezirkswertung Bronze setzte sich Bichlach 1 durch, während sich in der Klasse Silber die Feuerwehr Waidring den Sieg sicherte. Bei den Gästegruppen gingen die Siege in Bronze an Wenns 1 und in Silber an die Feuerwehr Au aus Vorarlberg.

Spannung bis zum Finale
Für den Höhepunkt des Tages sorgte schließlich der spannende KO-Bewerb. In einem packenden Finale konnte sich die Gruppe der Feuerwehr Au aus Vorarlberg durchsetzen. Damit ging auch der begehrte Wanderpokal der Feuerwehr Erpfendorf mit ins Ländle. Zum Tagessieger wurde die Gruppe Wenns 1 gekürt.

Die starken Leistungen der teilnehmenden Gruppen verfolgten auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Gemeindevorstand Josef Wörgötter von der Gemeinde Kirchdorf, Nationalratsabgeordneter Josef Hechenberger, Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner, Landesbewerbsleiter-Stellvertreter ABI Alois Holzer, BFI Bernhard Geisler sowie BFK a. D. Karl Meusburger.

11. Bezirkskuppelcup in Erpfendorf

Weitere Artikel:

blumencorso4 2026_philipp-fuchs

Bezirk

19.08.2026

Bunter Blumencorso begeistert

Mehr als 500.000 Blüten und rund 12.000 Besucher machten den 34. Kirchberger Blumencorso zum farbenprächtigen Spektakel. Über 25 kreativ geschmückte Festwagen zogen durch das Ortszentrum.

traktor-und-oldtimertreffen-kirchberg-oldtimerfreunde-kirchberg6-2

Bezirk

18.08.2026

Oldtimer-Treffen begeistert

164 Oldtimer sorgten beim Treffen der Oldtimerfreunde Kirchberg für großes Interesse. Bei der traditionellen Rundfahrt waren Traktoren, Mopeds und Automobile im Brixental unterwegs.

Schritt für Schritt
ABO PUR

Bezirk

18.08.2026

Verein Schritt für Schritt: mehr als "nur" Therapie

„Jedes Kind soll die Förderung erhalten, die es braucht“ – das ist die Philosophie des gemeinnützigen Vereins „Schritt für Schritt“.

Therapiehund VST
ABO PUR

Bezirk

18.08.2026

Therapiehund für Julia

Julia aus Kirchberg kann endlich ihren treuen Begleiter in Empfang nehmen: Ihr Assistenz- und Therapiehund wurde vom VST mit einer Spende unterstützt.

praktikantenvalentinasamuel-lutzmann-2

Bezirk

18.08.2026

Einblicke in den Außendienst

Valentina Pec-Briseno und Samuel Jungmann sammeln während ihres Praktikums beim Kitzbüheler Anzeiger praktische Erfahrungen. Bei Kundenbesuchen im Pinzgau erhielten sie Einblicke in die Kundenbetreuung und den vielseitigen Medienmix des Unternehmens.

Spielend Wander_Laura Hirnsberger00001

Jochberg

18.08.2026

Natur spielerisch entdecken

Der neue 4,8 Kilometer lange Wanderweg verbindet Naturerlebnis und Spiel. An verschiedenen Stationen können Kinder mit QR-Codes und einer neuen Web-App die Umgebung spielerisch entdecken.

Rotary Projekt Schulbau in Madagaskar

Kitzbühel

12.08.2026

Eine Schule für Tsinjavina in Madagaskar

Eine Initiative des Rotary Clubs Kitzbühel, unterstützt vom Land Tirol sowie von großzügigen privaten Spendern.

Bergrettung St. Johann erhält neuen Überwachsungsmonitor

St. Johann

12.08.2026

Bergretter erhielten neues Hightech-Gerät

Die Bergrettungs-Ortsstelle St. Johann übernimmt mit einem neuen
High-End-Überwachungsmonitor eine zentrale Rolle in der medizinischen Einsatzvorsorge des Bezirks Kitzbühel.

E-Paper
Aktuelles