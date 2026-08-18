Therapiehund für Julia

Ein besonderer Tag für Julia: Nach fast eineinhalb Jahren intensiver Ausbildung ist ihr Assistenz- und Therapiehund bei ihr in Kirchberg angekommen. Der VST unterstützt Julia auf ihrem Weg mit einer Spende und leistet damit einen Beitrag zu dieser wertvollen Hilfe im Alltag.



Zu einem Team zusammengewachsen

Der Weg bis zur Übergabe war von zahlreichen Trainingsstunden, viel Geduld und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Insgesamt ...