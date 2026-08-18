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Kitzbüheler Anzeiger
Therapiehund VST

Martin Eberl, Obmann des VST Kitzbühel, wünscht Julia und ihrem treuen Begleiter für den gemeinsamen Weg viel Glück, Vertrauen und alles Gute.

Foto: VST
ABO PUR

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
18. August 2026

Therapiehund für Julia

Ein besonderer Tag für Julia: Nach fast eineinhalb Jahren intensiver Ausbildung ist ihr Assistenz- und Therapiehund bei ihr in Kirchberg angekommen. Der VST unterstützt Julia auf ihrem Weg mit einer Spende und leistet damit einen Beitrag zu dieser wertvollen Hilfe im Alltag.

Zu einem Team zusammengewachsen
Der Weg bis zur Übergabe war von zahlreichen Trainingsstunden, viel Geduld und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Insgesamt ...

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