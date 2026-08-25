Tirolerfest begeistert in Belgien

Von 31. Juli bis 2. August verwandelte sich Eupen (Belgien) erneut in eine Tiroler Festmeile: Die Bundesmusikkapelle Oberndorf in Tirol, der Tourismusverband St. Johann in Tirol, der Trachtenverein Edelraute St. Johann in Tirol und die Tanzkapelle „Die Schlossberger“ waren zu Gast beim traditionsreichen 44. Eupener Tirolerfest, das vom wohltätigen Verein L.O.V.O.S. veranstaltet wird.



Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Tourismusverbandes machten sich Ende Juli nicht nur die Bundesmusikkapelle Oberndorf, der Trachtenverein sowie „Die Schlossberger“ auf den Weg zum Tirolerfest nach Eupen in Belgien. Auch mehrere Ehrengäste, darunter Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler sowie Gemeinderäte aus Oberndorf und St. Johann, ließen sich die Einladung nicht entgehen.



Den Auftakt in Belgien bildete am Freitagabend der Aufmarsch der Musikkapelle Oberndorf und des Trachtenvereins Edelraute auf dem Frankendelle-Platz, gefolgt von der offiziellen Eröffnung und einer Afterwork-Party mit „Die Schlossberger“.



Am Samstag stand der offizielle Teil im Mittelpunkt: Die Tiroler besuchten das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und wurden dort von Parlamentspräsidentin und Schirmherrin des diesjährigen Tirolerfestes, Patricia Creutz-Vilvoye, empfangen. Anschließend folgte ein Empfang im Rathaus, bei dem die Gäste aus Tirol vom Bürgermeister der Stadt Eupen, Thomas Lennertz, begrüßt wurden. Am Abend eröffnete die Musikkapelle Oberndorf gemeinsam mit dem Trachtenverein den Heimatabend in der Eastbelgica Eventlocation. Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Stargast Marc Pircher, bevor „Die Schlossberger“ die Nacht musikalisch ausklingen ließen.