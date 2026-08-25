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Kitzbüheler Anzeiger
Tirolerfest_belgien_Eupen
Foto: McKelvie Pauls

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
25. August 2026

Tirolerfest begeistert in Belgien

Von 31. Juli bis 2. August verwandelte sich Eupen (Belgien) erneut in eine Tiroler Festmeile: Die Bundesmusikkapelle Oberndorf in Tirol, der Tourismusverband St. Johann in Tirol, der Trachtenverein Edelraute St. Johann in Tirol und die Tanzkapelle „Die Schlossberger“ waren zu Gast beim traditionsreichen 44. Eupener Tirolerfest, das vom wohltätigen Verein L.O.V.O.S. veranstaltet wird.

Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Tourismusverbandes machten sich Ende Juli nicht nur die Bundesmusikkapelle Oberndorf, der Trachtenverein sowie „Die Schlossberger“ auf den Weg zum Tirolerfest nach Eupen in Belgien. Auch mehrere Ehrengäste, darunter Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler sowie Gemeinderäte aus Oberndorf und St. Johann, ließen sich die Einladung nicht entgehen.

Den Auftakt in Belgien bildete am Freitagabend der Aufmarsch der Musikkapelle Oberndorf und des Trachtenvereins Edelraute auf dem Frankendelle-Platz, gefolgt von der offiziellen Eröffnung und einer Afterwork-Party mit „Die Schlossberger“.

Am Samstag stand der offizielle Teil im Mittelpunkt: Die Tiroler besuchten das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und wurden dort von Parlamentspräsidentin und Schirmherrin des diesjährigen Tirolerfestes, Patricia Creutz-Vilvoye, empfangen. Anschließend folgte ein Empfang im Rathaus, bei dem die Gäste aus Tirol vom Bürgermeister der Stadt Eupen, Thomas Lennertz, begrüßt wurden. Am Abend eröffnete die Musikkapelle Oberndorf gemeinsam mit dem Trachtenverein den Heimatabend in der Eastbelgica Eventlocation. Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Stargast Marc Pircher, bevor „Die Schlossberger“ die Nacht musikalisch ausklingen ließen.

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Foto: McKelvie Pauls

Am Sonntag wurde die Heilige Messe in der St.-Nikolaus-Pfarrkirche musikalisch von der Musikkapelle Oberndorf und dem Trachtenverein Edelraute mitgestaltet, gefolgt von einem Umzug durch die Stadt. Den Abschluss bildeten weitere Auftritte in der Eastbelgica Eventlocation, bevor sich die Tiroler Gäste am Nachmittag auf die Heimreise machten.

Während dem ganzen Wochenende fand eine breite mediale Berichterstattung über das Tirolerfest in den belgischen Medien statt. Neben Radioübertragungen und Fernsehberichten boten auch Interviews die Möglichkeit, die Region St. Johann in Tirol der belgischen Bevölkerung näherzubringen und Lust auf Urlaub in Tirol zu verbreiten.

Das Tirolerfest, das seit vielen Jahren vom Verein L.O.V.O.S. organisiert wird, zeigte einmal mehr, wie lebendig die Verbindung zwischen Ostbelgien und Tirol ist: getragen von Musik und Brauchtum. Die Verantwortlichen des Tourismusverbandes freuen sich schon jetzt auf den Gegenbesuch einer belgischen Delegation im September.

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