Wandern wird zum Abenteuer

Kürzlich wurde der neue „Spielend Wandern“-Weg in Jochberg feierlich eröffnet. Er verbindet Wandern mit spielerischen Elementen. Die 4,8 Kilometer lange Strecke beginnt beim Wanderstartpunkt Schering in Jochberg und dauert etwa zweieinhalb Stunden.



Der Weg ist Teil der Initiative „Spielend Wandern“ von Österreichs Wanderdörfern und Kitzbühel Tourismus, an der seit 2019 gearbeitet wird. Gemeinsam mit Jasmin Bacher von Österreichs Wanderdörfer wurde das Projekt umgesetzt. Auch in Aurach wurde vor Kurzem ein „Spielend Wandern“-Weg eröffnet. Weitere Wege sind bereits in Planung.



Die erste Web-App von Spielend wandern

Entlang des Weges befinden sich verschiedene Spielpunkte, an denen QR-Codes auf kleinen Tafeln gescannt werden können. Eine akustische Begleitung durch die neue Web-App erklärt die verschiedenen Spiele und Stationen. Dabei wurde bewusst auf große Spielgeräte und aufwendige Infrastruktur verzichtet. Stattdessen werden Naturmaterialien und die Umgebung einbezogen.



Kinder können bauen, beobachten, sich bewegen und die Natur entdecken. Die Wanderung soll nicht nur aus dem Zurücklegen einer Strecke bestehen, sondern auch Raum für gemeinsames Spielen und Entdecken bieten. „Kitzbühel Tourismus hat 2019 als erste Destination das europäische Wandergütesiegel bekommen“, verkündet die Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus Viktoria Veider-Walser.



Praktische Anreise zum Startpunkt

Dementsprechend sind die neuen „Spielend wandern“-Wege ein toller Zusatz, der das Angebot der Region verstärkt. Die Wege sind zudem kostenfrei.



Zum Projekt gehört außerdem das Naturtaxi, das in Jochberg, Aurach und Reith Wanderstartplätze mit den Ortszentren verbindet.Es fährt von Juni bis September und die Fahrt kostet zwei Euro pro Person. Auf der Route durch die Jochberger Landschaft geht es nicht nur darum, Kilometer zu sammeln. Die Umgebung wird Teil des Erlebnisses: Zwischen Wald, Wiesen und Bergpanorama laden die Stationen ein, sich zu bewegen und die Natur spielerisch zu entdecken.