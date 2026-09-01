VST hilft Familie Buchauer

Angelina Buchauer aus Mariastein erlitt als Baby schwere epileptische Anfälle, die ihr Gehirn nachhaltig schädigten. Sie lebt mit massiven körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen und ist auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.



Da sie in keiner Einrichtung versorgt werden kann, kümmern sich die Eltern Elisabeth und Richard seit fast 20 Jahren aufopfernd um ihre Tochter. Vor Kurzem verhalf der VST Kitzbühel der Familie Buchauer zu mehr Mobilität. Der namhafte Kitzbüheler Sozialverein griff ihr bei der Anschaffung eines Autos, das Angelinas Bedürfnissen entspricht, mit einem Scheck über 20.000 Euro unter die Arme.



Das neue Fahrzeug schenkt der Familie ein Stück Normalität und macht ihr den Alltag um ein großes Stück leichter, heißt es seitens des VST (Vertreterstammtisch).