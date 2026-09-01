Wallfahrt auf die Kraftalm

Der Verband der Käserei- und Molkereifachleute hat vor 43 Jahren eine Kapelle auf der Kraftalm in Itter errichtet. Seither findet dort alljährlich eine Wallfahrt der Mitglieder und weiterer dem Verband angehöriger Personen statt.



Verdiente Mitglieder geehrt

Obmann Sebastian Wimmer aus Hochfilzen konnte zahlreiche Wallfahrer begrüßen. Den Gottesdienst, zelebriert von Prälat Balthasar Sieberer, gestaltete die Bundesmusikkapelle Itter mit. Die Ehrenformation stellte der Kameradschaftsbund Wörgl, Mariastein und Hopfgarten. Im Anschluss an den Gottesdienst fanden sich die Teilnehmer zu einem geselligen Beisammensein in der Kraftalm ein.



Zwei Mitglieder wurden im Rahmen der milchwirtschaftlichen Wallfahrt geehrt. Walter Schneider wurde mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet, Karl Erdenheimer mit dem Ehrenzeichen in Silber.