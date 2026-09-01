Wandern mit Kultur und Natur

Generation Plus Tirol war in Kitzbühel unterwegs. Ausstellung, Moorlandschaft und Schwarzsee standen dabei im Mittelpunkt. Der Wandertag der Grünen Generation Plus Tirol führte unter der Leitung von Hubert Weiler-Auer und organisiert von Helmut Deutinger nach Kitzbühel.



Zum Auftakt besuchte die Gruppe die Ausstellung „Biber, Birke, Badegast“ im Museum Kitzbühel. Nach der Einkehr ging es zu Fuß zum Schwarzsee. Seereferent Rudi Widmoser informierte über dessen Entstehung und ökologische Besonderheiten. Im Mittelpunkt standen dabei das Naturschutzgebiet und die wertvolle Moorlandschaft.



Zum Abschluss nutzten viele Teilnehmer die Gelegenheit für ein erfrischendes Bad. Hubert Weiler-Auer, Sprecher der Generation Plus Tirol: „Der Ausflug verband einmal mehr auf gelungene Weise kulturelle Bildung, Bewegung in der Natur, geselliges Zusammensein und Verständnis für die großen Zusammenhänge von Klima und Mitwelt.“ Im Bild: Hubert Weiler-Auer, Rudi Widmoser und Helmut Deutinger mit den Teilnehmern