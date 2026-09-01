Stadtmusik spendet Erlös der Prägung

Anlässlich des 100. Kitzbüheler Jahrmarkts bot die Stadtmusik den Festbesuchern heuer erstmals die Gelegenheit zur Prägung einer Jubiläumsmünze. „Das Angebot wurde gut angenommen.



310 Münzen wurden geprägt“, schildert Obmann Michael Schwanninger. Beim Ankauf der beiden Matrizen (2.000 Euro) wurde die Stadtmusik von der Sparkasse der Stadt Kitzbühel sowie von der Raiffeisenbank Kitzbühel unterstützt. Der Erlös aus der Münzprägung wurde karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt.



„Wir haben uns entschlossen, den Betrag auf 3.500 Euro aufzurunden und an den VST zu übergeben“, erklärt Obmann Schwanninger.w Die Scheckübergabe erfolgte im Rahmen des Platzkonzerts