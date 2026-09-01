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Kitzbüheler Anzeiger
Vito und Laura_Huber
Foto: Sabine Huber

Bezirk

von Vito Steinacher
01. September 2026

Vom Klassenzimmer in die Redaktion

Vito Steinacher und Laura Hirnsberger sammelten heuer im Sommer beim Kitzbüheler Anzeiger erste Erfahrungen im Journalismus. Der Kitzbüheler Anzeiger bietet jeden Sommer jungen Leuten, die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren.

Vito und Laura bekamen dabei die Gelegenheit, eigene Artikel zu verfassen, an Pressekonferenzen teilzunehmen, Fotos zu machen und noch viele weitere Erfahrungen im Bereich des Journalismus zu sammeln.

,,Hallo, mein Name ist Vito Steinacher, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Fieberbrunn. Derzeit besuche ich die HBLW Saalfelden im Zweig Kommunikation und Mediendesign. Momentan absolviere ich ein Praktikum beim Kitzbüheler Anzeiger, da ich großes Interesse am Journalismus habe und mir diese Branche auch als zukünftigen Beruf vorstellen könnte.

Bisher macht mir das Praktikum sehr viel Spaß, da ich viele neue Dinge lerne, die mir auch in der Schule weiterhelfen können. Außerdem ist es sehr interessant, den Journalismus einmal in der Praxis zu erleben und einen Einblick in die tägliche Arbeit zu bekommen“, stellt sich der Fieberbrunner vor.

Die Praktikantin Laura Hirnsberger hat ihr Praktikum inzwischen abgeschlossen, während Vito Steinacher noch eine weitere Woche hier verbringen werde. Das Praktikum habe ihr gut gefallen, sagt Laura. Sie hat jedoch auch festgestellt, dass der Beruf im Journalismus sehr anspruchsvoll ist. Diese Erfahrung könne er gut nachvollziehen, so Vito, da man sehr genau arbeiten, sich gut informieren und oft auch unter Zeitdruck arbeiten muss.

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