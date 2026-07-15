Coolste Adresse für neue Lieblingsstücke

Im Mesnerhaus lag eine Mischung aus Vorfreude, Begeisterung und einem Hauch gespannter Erwartung in der Luft. Es war angerichtet für die zweite Kleidertauschparty.



Mit viel Liebe zum Detail hatte das Veranstalter-Team rund um Karl Hauser, Evi Oberhauser und Tania Zawadil alles vorbereitet: sorgfältig drapierte Mode, kühle Erfrischungen, Knabbereien, Kaffee und Kuchen warteten auf ihre Gäste. Und die ließen nicht lange auf sich warten.



Zwischen luftigen Sommerteilen, besonderen Einzelstücken und kleinen Stil- Schätzen wurde gestöbert, anprobiert, gelacht und ausgiebig geplaudert. Schnell wurde klar: Hier geht es nicht nur ums Tauschen oder nachhaltiges Shoppen, sondern vor allem ums Z’sammkemma.



Besonders begeistert zeigten sich die jungen Besucherinnen Marion und Sarah: „Wir haben richtig stylishe Sachen gefunden – und es macht einfach Spaß, hier auf Kleider-Jagd zu gehen. Die Atmosphäre ist sehr besonders. Wir kommen nächstes Jahr fix wieder“, waren sich die beiden einig.