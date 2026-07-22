Hitze wird für Jungvögel zur Gefahr

Engagierte Helfer im Einsatz

Die Aufzucht der kleinen Vögel verlangt viel Erfahrung und Zeit. Nestlinge müssen – ähnlich wie in der Natur – von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang etwa jede Stunde mit Insekten gefüttert werden. „Das ist für Berufstätige praktisch unmöglich“, erklärt die Obfrau.



Deshalb ist der Verein auf engagierte Helfer angewiesen. Eine wichtige Stütze ist Martina Hasenauer, die „Vogelmama“ aus Kirchberg. Sie kann alle Vogelarten identifizieren und trägt mit ihrem großen Fachwissen entscheidend zur Vogelrettung bei.



Georg und Renata aus Kitzbühel kümmern sich um die Jungvögel während ihrer ersten Lebenswochen, ehe diese zu Vanessa nach Erpfendorf übersiedeln. Dort lernen sie in einer großen Außenvoliere zu fliegen und selbstständig Nahrung aufzunehmen, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden.



Für Mauersegler und Greifvögel stehen weitere spezialisierte Pflegeplätze zur Verfügung. Auch junge Sperber werden fachkundig aufgezogen und auf ihre Auswilderung vorbereitet.



Allein die Versorgung der Vögel verursacht hohe Kosten. Rund 800 Euro pro Monat gibt der Verein derzeit für Heimchen, Mehlwürmer und weiteres Futter aus. Regelmäßig wird auch tierärztliche Hilfe benötigt. Dabei kann sich der Tierschutzverein auf die Tierärztinnen Cornelia Z’Berg aus Kitzbühel und Jutta Strele aus Westendorf verlassen.



„Unser großer Dank gilt allen, die uns unterstützen – den freiwilligen Helfern, die unzählige Stunden in die Pflege und Aufzucht investieren, ebenso wie Ärztin Z’Berg, die alle Wildtiere kostenlos behandelt, und Strele, die uns in Notfällen auch am Wochenende jederzeit zur Seite steht. Ohne dieses gemeinsame Engagement wäre unsere Arbeit nicht möglich“, betont die Obfrau.



Was tun, wenn ein Jungvogel gefunden wird? Wichtig sei vor allem, dass Finder nicht selbst versuchen, Jungvögel aufzuziehen. „Viele Arten brauchen ausschließlich Insekten. Wasser oder falsches Futter können lebensgefährlich sein“, warnt Rauchenecker. Wer einen hilfsbedürftigen Vogel findet, sollte ihn vorsichtig sichern, warm halten und möglichst rasch den Tierschutzverein oder eine Wildtierstation verständigen.

