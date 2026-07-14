53. Jagass‘n: Ein ganzes Dorf feierte

Da strahlte Festobmann Michael Laner mit der Sonne um die Wette: Als am Samstag am späten Nachmittag das bereits traditionelle „Jagass‘n“ mit dem Einzug der Vereinsabordnungen – insgesamt 30 Vereine waren heuer vertreten – sowie der Ehrengäste eröffnet wurde, waren die umfangreichen Vorbereitungen der vergangenen Monate nahezu vergessen.



Bereits zum 53. Mal feierte St. Johann das Sommernachtsfest der Vereine, das ursprünglich als Partnerschaftsfest ins Leben gerufen worden war. Mit dabei waren daher auch Abordnungen aus den Partnergemeinden Fuldabrück (Deutschland) und Valeggio (Italien). Michael Laner übernahm die offizielle Begrüßung, bevor Bgm. Stefan Seiwald den traditionellen Fassanstich vornahm. Anschließend wurde bis tief in die Nacht gefeiert – und das ohne größere Zwischenfälle.