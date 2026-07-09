Ein Bike-Day mit Genuss als gelungenes Schulprojekt

Gegen 11.30 Uhr traf schließlich die gesamte Gruppe ein. Nach den ersten gefahrenen Kilometern wartete dort eine Grillerei auf die Schüler. Gut gestärkt wurde die Radtour anschließend fortgesetzt. Als süßer Abschluss führte die Strecke noch zu einer Eisdiele in St. Johann. Danach ging es über Oberndorf und den Römerweg zurück zur TFBS Kitzbühel.



Dank an die Lehrbetriebe

Am Ende blickten alle Beteiligten auf einen gelungenen, sportlichen und gut organisierten Projekttag zurück. Der Bike-Day zeigte, wie viel durch Engagement und Teamarbeit möglich ist.

Unterstützt wurde das Projekt von Goingsport aus Going, dem Lehrbetrieb von Alina Frühwirth, der Fahrräder bereitstellte und mit Markus Hirzinger den Guide stellte, von Intersport Winkler aus Ellmau, dem Lehrbetrieb von Tanja Steiner, mit Fahrrädern und Trinkflaschen sowie von Eurogast Sinnesberger aus Kirchdorf, dem Lehrbetrieb von Teresa Schroll, der die Verpflegung übernahm.