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Kitzbüheler Anzeiger
Bike-Day der Berufsschule

Im Rahmen eines Schulprojekts organisierten die Schülerinnen Alina Frühwirth, Tanja Steiner und Teresa Schroll einen abwechslungsreichen Bike-Day für ihre Klasse.

Foto: TFBS Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
09. Juli 2026

Ein Bike-Day mit Genuss als gelungenes Schulprojekt

Im Rahmen eines Schulprojekts organisierten die Schülerinnen Alina Frühwirth, Tanja Steiner und Teresa Schroll einen abwechslungsreichen Bike-Day für ihre Klasse.

Gestartet wurde um 9 Uhr bei der TFBS Kitzbühel. Vor der Abfahrt erhielten die Teilnehmer eine kurze Einschulung zur richtigen Handhabung der Fahrräder. Markus Hirzinger begleitete die Gruppe anschließend als Guide auf der gesamten Tour.

Die Strecke führte zunächst von Kitzbühel nach Reith, weiter über Oberndorf bis nach St. Johann. Gegen 10.30 Uhr erreichte die Gruppe St. Johann. Während ein Teil der Schüler die Tour fortsetzte, machten sich vier Teilnehmer bereits auf den Weg zu Eurogast Sinnesberger, um dort die Vorbereitungen für das gemeinsame Mittagessen zu treffen.

Bike-Day der Berufsschule

Zu Mittag trafen sich alle zur gemeinsamen Grillerei bei Eurogast Sinnensberger.

Foto: TFBS Kitzbühel

Gegen 11.30 Uhr traf schließlich die gesamte Gruppe ein. Nach den ersten gefahrenen Kilometern wartete dort eine Grillerei auf die Schüler. Gut gestärkt wurde die Radtour anschließend fortgesetzt. Als süßer Abschluss führte die Strecke noch zu einer Eisdiele in St. Johann. Danach ging es über Oberndorf und den Römerweg zurück zur TFBS Kitzbühel.

Dank an die Lehrbetriebe
Am Ende blickten alle Beteiligten auf einen gelungenen, sportlichen und gut organisierten Projekttag zurück. Der Bike-Day zeigte, wie viel durch Engagement und Teamarbeit möglich ist.
Unterstützt wurde das Projekt von Goingsport aus Going, dem Lehrbetrieb von Alina Frühwirth, der Fahrräder bereitstellte und mit Markus Hirzinger den Guide stellte, von Intersport Winkler aus Ellmau, dem Lehrbetrieb von Tanja Steiner, mit Fahrrädern und Trinkflaschen sowie von Eurogast Sinnesberger aus Kirchdorf, dem Lehrbetrieb von Teresa Schroll, der die Verpflegung übernahm.

Bike-Day der Berufsschule

Bevor es wieder zurück in die Schule ging, gönnten sich die Teilnehmer noch ein Eis.

Foto: TFBS Kitzbühel

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