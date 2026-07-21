Neue Fahne zum Jubiläum

Neue Viertelfahne gesegnet



Im Anschluss wurde die neue Viertelfahne feierlich gesegnet. Eine Seite zeigt das Herz-Jesu-Bild der Jesuitenkirche Innsbruck, die andere eine geografische Darstellung des Viertel Unterland. Künftig soll das neue Feldzeichen die Schützen bei festlichen Anlässen begleiten.



Als Fahnenpatin wirkte Maria Sprenger. Viertelkurat Martin Schmid stiftete das Weiheband des Viertelkuraten, das an der neuen Fahne seinen Platz erhielt.



Nach der Fahnenweihe wurden verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Bianca Schneider und Hauptmann Georg Huber erhielten die Goldene Verdienstmedaille des Viertel Unterland. Renate Schachner wurde mit dem Ehrenkranz des Bundes der Tiroler Schützenkompanien geehrt. Die Margareten-Medaille ging an Fahnenpatin Maria Sprenger und die Schwazer Bürgermeisterin Victoria Weber. Die ausgeschiedene Bundesmarketenderin Kathrin Platzer wurde für ihren langjährigen Einsatz gewürdigt.



Zahlreiche Ehrengäste



Unter den Ehrengästen befanden sich Landeskommandant Major Thomas Saurer, Landeskommandant-Stellvertreter Major Gerhard Biller, der Landeskommandant der Welschtiroler Schützen, Major Enzo Cestari, Obristleutnant Toni Kaufmann von den Salzburger Schützen sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Rucker.



Die Ehrenkompanie Rettenberg/Kolsass umrahmte den Festakt mit Ehrensalven. Anschließend formierte sich ein Festzug durch Schwaz. Einen besonderen Blickfang bildeten die Fahnenpatinnen, die in einer von Oberleutnant Stefan Koller von der Schützenkompanie Söll gelenkten Kutsche zum Festplatz gebracht wurden.



Dort klangen die Feierlichkeiten beim gemeinsamen Beisammensein aus. Bereits am folgenden Tag wurde in Schwaz das 76. Bataillonsschützenfest des Bataillons Schwaz gefeiert. Damit stand die Silberstadt ein ganzes Wochenende lang im Mittelpunkt des Tiroler Schützenwesens.