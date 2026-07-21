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Kitzbüheler Anzeiger
Schützen Viertel Unterland

Die neue Viertelfahne wurde gesegnet.

Foto: Jakob Kirnbauer

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Juli 2026

Neue Fahne zum Jubiläum

Am 27. Juni stand die Silberstadt Schwaz ganz im Zeichen der Tiroler Schützen. Das Viertel Unterland feierte sein 60-jähriges Bestehen und verband das Jubiläum mit der feierlichen Weihe einer neuen Viertelfahne.

Organisiert wurde der Festtag von der 1. Schwazer Schützenkompanie unter Hauptmann Stefan Sprenger. Nahezu alle 70 Schützenkompanien des Viertels Unterland waren mit Fahnenabordnungen vertreten. Am Festumzug nahmen außerdem die Bürgergarde Regau, die Zillertaler Röcklfrauen, die Kassettlfrauen des Bezirkes Schwaz sowie ehemalige und aktive Marketenderinnen teil.

Gottesdienst kurzfristig verlegt

Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen wurde der Gottesdienst kurzfristig in die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt verlegt. Zelebriert wurde die Messe von Viertelkurat Pfarrer Martin Schmid, Stadtpfarrer und Dekan Martin Müller sowie Pater Toni Witwer SJ, Rektor des Jesuitenkollegs Innsbruck. Für die musikalische Gestaltung sorgte die Stadtmusikkapelle Schwaz mit der Haydnmesse.

Ein Zeichen der Solidarität setzte das Viertel Unterland mit der Kollekte des Gottesdienstes. Der gesamte Erlös kommt der Familie von Fabian Haim zugute, der wenige Tage zuvor beim Bezirksmusikfest in Terfens tragisch verstorben war. Haim war in seiner Heimatgemeinde und in den örtlichen Brauchtumsvereinen fest verwurzelt.

Schützen in Salzburg
Foto: Jakob Kirnbauer

Neue Viertelfahne gesegnet

Im Anschluss wurde die neue Viertelfahne feierlich gesegnet. Eine Seite zeigt das Herz-Jesu-Bild der Jesuitenkirche Innsbruck, die andere eine geografische Darstellung des Viertel Unterland. Künftig soll das neue Feldzeichen die Schützen bei festlichen Anlässen begleiten.

Als Fahnenpatin wirkte Maria Sprenger. Viertelkurat Martin Schmid stiftete das Weiheband des Viertelkuraten, das an der neuen Fahne seinen Platz erhielt.

Nach der Fahnenweihe wurden verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Bianca Schneider und Hauptmann Georg Huber erhielten die Goldene Verdienstmedaille des Viertel Unterland. Renate Schachner wurde mit dem Ehrenkranz des Bundes der Tiroler Schützenkompanien geehrt. Die Margareten-Medaille ging an Fahnenpatin Maria Sprenger und die Schwazer Bürgermeisterin Victoria Weber. Die ausgeschiedene Bundesmarketenderin Kathrin Platzer wurde für ihren langjährigen Einsatz gewürdigt.

Zahlreiche Ehrengäste

Unter den Ehrengästen befanden sich Landeskommandant Major Thomas Saurer, Landeskommandant-Stellvertreter Major Gerhard Biller, der Landeskommandant der Welschtiroler Schützen, Major Enzo Cestari, Obristleutnant Toni Kaufmann von den Salzburger Schützen sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Rucker.

Die Ehrenkompanie Rettenberg/Kolsass umrahmte den Festakt mit Ehrensalven. Anschließend formierte sich ein Festzug durch Schwaz. Einen besonderen Blickfang bildeten die Fahnenpatinnen, die in einer von Oberleutnant Stefan Koller von der Schützenkompanie Söll gelenkten Kutsche zum Festplatz gebracht wurden.

Dort klangen die Feierlichkeiten beim gemeinsamen Beisammensein aus. Bereits am folgenden Tag wurde in Schwaz das 76. Bataillonsschützenfest des Bataillons Schwaz gefeiert. Damit stand die Silberstadt ein ganzes Wochenende lang im Mittelpunkt des Tiroler Schützenwesens.

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