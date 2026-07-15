Aktionstag für Straßenkinder



In der letzten Schulwoche waren Schüler der Klassen 2a und 2s der Mittelschule bzw. Sportmittelschule Kitzbühel im Stadtl im Einsatz. Im Rahmen eines Aktionstages sammelten sie an verschiedenen Stationen Spenden für einen guten Zweck.



Großer Einsatz für Kinder in Peru

Insgesamt waren acht Stationen vorbereitet. Die Jugendlichen halfen unter anderem mit Autowaschen, putzten Schuhe oder sangen für Straßenkinder in Peru. Dabei ging es nicht nur darum, Geld zu sammeln, sondern auch darum, Menschen anzusprechen und sich für das Gute einzusetzen.



„Für die Kinder ist das eine sehr wertvolle Erfahrung. Sie erleben, wie man auf Menschen zugeht und auch damit umgeht, wenn jemand ablehnend reagiert. Gleichzeitig merken sie, wie viel Hilfsbereitschaft es in einer Stadt geben kann und wie wichtig soziales Engagement ist“, freut sich Direktorin Katrin Winkler mit ihrem Team.



Das gesammelte Geld kommt dem Kinderhilfsprojekt „Tras las huellas de Cristo“ in Peru zugute. Schirmherrin Uschi Krabichler erläuterte, wie das gespendete Geld den Menschen vor Ort weiterhilft. Das Projekt bietet Straßenkindern unter anderem einen geschützten Kindergarten und täglich eine warme Mahlzeit.



Schon seit vielen Jahren unterstützt die Mittelschule Kitzbühel dieses Anliegen tatkräftig. Beim Aktionstag wurde deutlich, dass die Kitzbüheler Mittelschüler nicht nur sportlich und schulisch etwas leisten, sondern auch soziales Herz zeigen. Insgesamt kam bei der Aktion eine beachtliche Spendensumme zusammen.