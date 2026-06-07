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Kitzbüheler Anzeiger
Mayen Aschaber Beerenberg

Der Kirchberger Andreas Aschaber hat den Beerenberg auf der Arktisinsel Jan Mayen bestiegen – dabei handelt es sich um den nördlichsten Vulkan.

Foto: Andreas Aschaber
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von Kitzbüheler Anzeiger
07. Juni 2026

Kirchberger Andreas Aschaber bezwingt Arktisvulkan

Der Tiroler Bergsteiger Andreas Aschaber hat ein außergewöhnliches Expeditionsprojekt erfolgreich abgeschlossen: Gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team bestieg er den Beerenberg (2.277 m) auf der Arktisinsel Jan Mayen – den nördlichsten aktiven Vulkan der Erde. Die zu Norwegen gehörende Insel liegt rund 350 Seemeilen nördlich von Island und zählt zu den entlegensten Orten Europas. Bereits die Anreise wurde zur ersten Herausforderung.

Fün ...

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