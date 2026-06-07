Der Kirchberger Andreas Aschaber hat den Beerenberg auf der Arktisinsel Jan Mayen bestiegen – dabei handelt es sich um den nördlichsten Vulkan.
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Kirchberger Andreas Aschaber bezwingt Arktisvulkan
Der Tiroler Bergsteiger Andreas Aschaber hat ein außergewöhnliches Expeditionsprojekt erfolgreich abgeschlossen: Gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team bestieg er den Beerenberg (2.277 m) auf der Arktisinsel Jan Mayen – den nördlichsten aktiven Vulkan der Erde. Die zu Norwegen gehörende Insel liegt rund 350 Seemeilen nördlich von Island und zählt zu den entlegensten Orten Europas. Bereits die Anreise wurde zur ersten Herausforderung.
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