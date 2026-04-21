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Kitzbüheler Anzeiger
Rinderausstellung_StJohann_17_2026_Klausner

Frisch schamponiert und geschert präsentierten die stolzen Besitzer ihre Kühe.

Foto: Margret Klausner

St. Johann

von Margret Klausner
21. April 2026

Vierbeinige Schönheitsköniginnen vor dem Vorhang

Nervös waren an diesem Sonntag in St. Johann nicht nur die Züchter, sondern auch ihre vierbeinigen Schönheitsköniginnen: Nach zwölf Jahren wurde erstmals wieder eine große Gebietsausstellung für den Raum Wilder Kaiser abgehalten.

Über250 Kühe und Kälber der Rassen Fleckvieh, Holstein und Jersey wurden von ihren stolzen Besitzern im großen Zelt neben der Lafferhofbahn in St. Johann präsentiert.Von zwei fachkundigen Preisrichtern wurden die Tiere bewertet. Unter den Besuchern waren auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Rinderzucht Tirol, Kaspar Ehammer aus Hopfgarten, sowie Kammerpräsident Josef Hechenberger, die sich von der Qualität der Zucht im Bezirk begeistert zeigten.

Die Jungzüchter des Bezirks Kitzbühel hatten ebenfalls eine eigene Bewertung. Ein besonderer Höhepunkt des Tages war das „Bambini-Championat“, zu dem sich 50 Kinder mit ihren Lieblingskälbchen angemeldet hatten. Die Aufregung war nicht nur den erwachsenen Züchtern – darunter etwa auch Bauernbundobmann Georg Wurzenrainer mit seiner Kuh Helene – anzusehen, auch die Kleinsten waren sichtlich nervös. Nicht nur die Kälber, auch die Kühe, präsentierten sich in perfektem Zustand – mehrfach schamponiert, geschoren und perfekt gebürstet.Die Freude über den engagierten Nachwuchs ist vor allem bei Kaspar Ehammer groß: Es sei schön zu sehen, dass bereits bei den Jüngsten der Grundstein für erfolgreiche Züchter gelegt werde.

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