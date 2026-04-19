Ein Stück Kössener Schulgeschichte für Daheim

Der Andrang war groß, als dieser Tage das Inventar der ehemaligen Bichlacher Volksschule im Rahmen eines Flohmarktes verkauft wurde. Die „Tiroler Frauen Kössen-Schwendt“ unter Führung von Kössens Vizebürgermeisterin Marissa Dünser organisieren jährlich einen erfolgreichen Flohmarkt für soziale Zwecke. Heuer hatte sich die leerstehende Schule als Location angeboten – und der Erfolg konnte sich sehen lassen.



Wie der Kitzbüheler Anzeiger berichtet ...