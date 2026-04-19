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Kitzbüheler Anzeiger
Volksschule Bichlach

Der Andrang war groß als in der Vorwoche die Tiroler Frauen Kössen-Schwendt zum Flohmarkt in die alte Bichlacher Volksschule luden. Viele ehemalige Schüler wollten sich ein Stück Geschichte sichern.

Foto: Dünser
ABO PUR

Kössen

von Margret Klausner
19. April 2026

Ein Stück Kössener Schulgeschichte für Daheim

Der Andrang war groß, als dieser Tage das Inventar der ehemaligen Bichlacher Volksschule im Rahmen eines Flohmarktes verkauft wurde. Die „Tiroler Frauen Kössen-Schwendt“ unter Führung von Kössens Vizebürgermeisterin Marissa Dünser organisieren jährlich einen erfolgreichen Flohmarkt für soziale Zwecke. Heuer hatte sich die leerstehende Schule als Location angeboten – und der Erfolg konnte sich sehen lassen.

Wie der Kitzbüheler Anzeiger berichtet ...

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