Der Kitzbüheler Ski Club trauert um Christian Poley

Die Skiwelt trägt Trauer – mit Dr. Christian Poley verliert Kitzbühel eine prägende Persönlichkeit, die über Jahrzehnte hinweg das öffentliche Leben der Stadt sowie den internationalen Skisport entscheidend mitgestaltet hat. Er verstarb am 22. April 2026 im 96. Lebensjahr. Nicht nur als Alt-Präsident und Ehrenmitglied des Kitzbüheler Ski Clubs war Christian Poley bekannt – er war zudem jahrzehntelang als Notar tätig und betrieb in der Kitzbüheler Hinterstadt seine Kanzlei.



Geboren am 1. Februar 1931 in Bozen, führte ihn sein Bildungsweg über Innsbruck, Schwaz und Steinach zur Matura nach Kufstein. Nach seinem Jusstudium in Innsbruck und Wien promovierte er 1959 zum Doktor der Rechtswissenschaften. Bereits 1960 trat er in das Notariat seines Vaters in Kitzbühel ein, wo er ab 1975 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2002 als Notar wirkte.



Außergewöhnliches Engagement

Neben seiner beruflichen Laufbahn widmete sich Poley mit außergewöhnlichem Engagement dem Sport – insbesondere dem Skisport, der in Kitzbühel tief verwurzelt ist. Im Jahr 1961 trat er dem Kitzbüheler Ski Club bei. Über Jahrzehnte hinweg war er eine zentrale Figur; von 1991 bis 2009 leitete er den Club als Präsident. Zuvor hatte er bereits als Vizepräsident sowie als Vorsitzender des Organisationskomitees der Hahnenkamm-Rennen maßgebliche Verantwortung getragen. Von 2009 bis zu seinem Tod war er Mitglied des K.S.C.-Weisenrates.



Seine Verdienste um die Weiterentwicklung der Hahnenkamm-Rennen – von 1973 bis 2000 als Vorsitzender des Organisationskomitees – sind bis heute spürbar. Der Ausbau internationaler Kontakte, erfolgreiche Verhandlungen im Bereich Medien und Vermarktung sowie die Schaffung moderner Organisationsstrukturen tragen seine Handschrift. Auch auf nationaler Ebene setzte Poley nachhaltige Impulse. Als langjähriger Vorsitzender des Austria Ski Pool sicherte er die wirtschaftliche Basis des österreichischen Skirennsports und trug wesentlich zu dessen internationalem Erfolg bei.



Austria Ski Pool: Moderne Strukturen

Die Schaffung moderner Strukturen sowie die Konsolidierung der Mitglieder dieses Gremiums waren ihm ebenso ein Anliegen wie die Sicherstellung des finanziellen Rückhalts für eine erfolgreiche österreichische Skirennsportorganisation. Darüber hinaus war er als Technischer Delegierter sowie als führendes Mitglied im Regelkomitee des internationalen Skiverbandes Fédération Internationale de Ski tätig. In dieser Funktion prägte er die Weiterentwicklung der Wettkampfordnung entscheidend mit und setzte wichtige Maßstäbe in Fragen der Sicherheit und Fairness im Skisport. Er war maßgeblich an der Festlegung eines klaren und systematischen Wettkampfreglements beteiligt sowie an der Überarbeitung der Internationalen Wettkampfordnung (IWO) unter den Gesichtspunkten von Sicherheit und Haftung und an der Einführung der Athletenerklärung.



Goldenes Ehrenzeichen der Republik

Für sein vielfältiges Wirken wurde Dr. Christian Poley mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, Ehrenzeichen des Landes Tirol sowie der ÖSV-Schneekristall für sein Lebenswerk. Bis zuletzt blieb er dem Kitzbüheler Ski Club eng verbunden. Mit Dr. Christian Poley verliert Kitzbühel eine Persönlichkeit, die mit Weitblick, Engagement und großer Verbundenheit zur Region gewirkt hat. Sein Lebenswerk wird weit über die Stadtgrenzen hinaus in Erinnerung bleiben