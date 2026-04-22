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Kitzbüheler Anzeiger
ERöffnung_Ausstellung_FeuerwehrSt.Johann

Strahlende Gesichter: Komm.-Stv. Anton Rieser, BFI Bernhard Geisler, BFK Andreas Schroll, Kurator Ernst Stöckl, Komm. Michael Schenk, BFK-Stv. Sebastian Grandner und Bgm. Stefan Seiwald (von links) bei der Eröffnung.

Foto: Margret Klausner

St. Johann

von Margret Klausner
22. April 2026

Feuerwehrausstellung in St. Johann: Einblicke in150 Jahre Geschichte

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres der St. Johanner Feuerwehr wurde dieser Tage im Museum der Marktgemeinde eine ganz besondere Ausstellung eröffnet: Der langjährige Feuerwehrkommandant Ernst Stöckl hat in den vergangenen Monaten seine umfangreiche Sammlung gesichtet und geordnet und daraus auf Wunsch der Feuerwehr eine eindrucksvolle Schau kuratiert.

Gezeigt wird ein Streifzug durch die 150-jährige Geschichte der Feuerwehr St. Johann – mit zahlreichen Bildern und Exponaten. Darunter befinden sich auch einige Raritäten, die bislang noch nie öffentlich präsentiert wurden. Doch nicht nur historische Feuerwehrdevotionalien sind zu sehen: Stöckl hat darüber hinaus weitere besondere Stücke – von Werbetafeln bis hin zu verschiedenen Geräten – ausgestellt.

Zur Eröffnung konnte Museumsdirektor Peter Fischer zahlreiche Feuerwehrmitglieder, darunter auch Vertreter des Bezirkskommandos, begrüßen. Ernst Stöckl war die Freude deutlich anzusehen. Schmunzelnd räumte er ein, dass die Ausstellung auch eine gute Gelegenheit gewesen sei, seine vielen Schätze zu ordnen. Ein großes Danke sprachen Kommandant Michael Schenk sowie Bürgermeister Stefan Seiwald aus.
Die Ausstellung ist täglich von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Öffnungstag ist Sonntag, 3. Mai, von 11 bis 19 Uhr.

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