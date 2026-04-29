Stehen in der Paradieswiese auf sieben Metern Torf: Wido Sieberer (Museum Kitzbühel), Biologe Hermann Sonntag (sonntagplus), Bgm. Klaus Winkler, LR René Zumtobel und Biologe Felix Lassacher (Abteilung Umweltschutz) beim Lokalaugenschein.
Aus alter Torf-Terrrasse soll intaktes Moor entstehen
Sie ist sehr versteckt gelegen, vielen Einheimischen unbekannt und stellt ein nicht unbedeutendes Stück Kitzbüheler Geschichte dar: Die Paradieswiese ist ein mehr als 8.000 Jahre altes, trockengelegtes Zwischen- und Hochmoor nahe des Hasenberg Weihers im Bichlach. Hier wurde bis Ende der 1950er-Jahre gewerbsmäßig Torf abgebaut.
Größtes Renaturierungsprojekt in Tirol
Die Paradieswiese – sie befindet sich seit den 1960er-Ja ...