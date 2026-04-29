Aus alter Torf-Terrrasse soll intaktes Moor entstehen

Sie ist sehr versteckt gelegen, vielen Einheimischen unbekannt und stellt ein nicht unbedeutendes Stück Kitzbüheler Geschichte dar: Die Paradieswiese ist ein mehr als 8.000 Jahre altes, trockengelegtes Zwischen- und Hochmoor nahe des Hasenberg Weihers im Bichlach. Hier wurde bis Ende der 1950er-Jahre gewerbsmäßig Torf abgebaut.



Größtes Renaturierungsprojekt in Tirol

Die Paradieswiese – sie befindet sich seit den 1960er-Ja ...