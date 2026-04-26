Der Boxstaatsmeister aus St. Johann

Stöckl ist der einzige Staatsmeister im Schwergewicht aus dem Bezirk Kitzbühel. Er wurde Kaufmann, ist bekannt als Sammler von „Raritäten“ von Ansichtskarten bis zu Militaria, und führte 27 Jahre lang als Kommandant die Freiwilligen Feuerwehr St. Johann i. T. Seine Unerschrockenheit zeigte sich bei rund hundert Totbergungen.



Der erste „Boxring“ lag im Wald

Der begeisterte Fan von Cassius Clay (Muhammed Ali), dem größten Boxer de ...