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Kitzbüheler Anzeiger
Ernst Stöckl
Foto: Photohaus Richard Jöchler
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St. Johann

von Hans Wirtenberger
26. April 2026

Der Boxstaatsmeister aus St. Johann

Stöckl ist der einzige Staatsmeister im Schwergewicht aus dem Bezirk Kitzbühel. Er wurde Kaufmann, ist bekannt als Sammler von „Raritäten“ von Ansichtskarten bis zu Militaria, und führte 27 Jahre lang als Kommandant die Freiwilligen Feuerwehr St. Johann i. T. Seine Unerschrockenheit zeigte sich bei rund hundert Totbergungen.

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