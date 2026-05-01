Kössener kämpfen um dritten Sieg bei „Österreich radelt“

Auf den Sattel, fertig, los! – so lautet die Devise im Kaiserwinkl. Die Gemeinde Kössen hat sich zum Ziel gesetzt, fahrradfreundlicher zu werden und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dazu zu motivieren, das Rad im Alltag öfter zu nutzen. Bürgermeister Reinhold Flörl geht seit Jahren mit gutem Beispiel voran – vor einigen Jahren gewann er sogar die Bürgermeister-Challenge von „Tirol radelt“ und freut sich über die „Goldene Fahrradklingel“. Dass nicht nur er „ra ...