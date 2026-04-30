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  3. Atemschutztrupps zeigten Top-Leistung
Kitzbüheler Anzeiger
Atemschutzleistungsprüfung (ASLA)

Eine Menschrettung war ebenso Teil der Atemschutzleistungsprüfung.

Foto: Stefan Wörgetter
ABO PUR

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
30. April 2026

Atemschutztrupps zeigten Top-Leistung

Bei der Atemschutzleistungsprüfung (ASLA) des Bezirksfeuerwehrverbandes Kitzbühel, die vor Kurzem erstmals im Gerätehaus der Feuerwehr St. Johann ausgetragen wurde, stellten sich 24 Atemschutztrupps aus dem Bezirk den anspruchsvollen Aufgaben.

Sieben Gruppen erreichten Gold
Unter den strengen Augen des Bewerterteams mussten fünf Stationen – bestehend aus theoretischer Prüfung, Gerätekunde, dem Vorbereiten des Pressl ...

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