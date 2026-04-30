Atemschutztrupps zeigten Top-Leistung

Bei der Atemschutzleistungsprüfung (ASLA) des Bezirksfeuerwehrverbandes Kitzbühel, die vor Kurzem erstmals im Gerätehaus der Feuerwehr St. Johann ausgetragen wurde, stellten sich 24 Atemschutztrupps aus dem Bezirk den anspruchsvollen Aufgaben.



Sieben Gruppen erreichten Gold

Unter den strengen Augen des Bewerterteams mussten fünf Stationen – bestehend aus theoretischer Prüfung, Gerätekunde, dem Vorbereiten des Pressl ...