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Kitzbüheler Anzeiger
Kirchberger Senioren Erste Hilfe

Im Sozialzentrum Kirchberg informierten sich 40 Senioren über Erste Hilfe im Notfall.

Foto: Hans Gansterer

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
05. Mai 2026

Kirchberger Senioren übten den Ernstfall

Vor Kurzem fanden sich 40 Senioren im Sozialzentrum in Kirchberg ein, um Neues rund um den medizinischen Notfall zu erfahren. Friedl Moosburger, Lehrbeauftragter des Roten Kreuzes Kitzbühel, gab Einblicke in Theorie und Praxis zur Ersten Hilfeleistung.

Er erklärte anschaulich die Anwendung des „DEFI“, der in Kirchberg an vielen Stellen angebracht ist. AED – steht für „Automatisierter Externer Defibrillator“ und gibt konkrete und einfache Anweisungen zur Benützung. Zusätzlich ist es aber auch besonders wichtig im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands die Herzdruckmassage nicht zu unterbrechen, während der „Defi“ geholt wird, denn im Notfall zählt jede Sekunde und den einzigen Fehler, den man machen kann, ist, nichts zu tun. Anhand von Puppen konnten die wichtigen Schritte für den Ernstfall geübt werden.

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