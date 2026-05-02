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  3. Unbefugte Busfahrten im Brixental geklärt
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei
Foto: Symbolbild_Pixaby

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
02. Mai 2026

Unbefugte Busfahrten im Brixental geklärt

Im Zeitraum von 17.04.2026 bis 30.04.2026 kam es im Brixental mehrfach zur unbefugten Inbetriebnahme von Linienbussen während den Nachtstunden. Am 30.04.2026, gegen 21.10 Uhr, kam es erneut zu einer unbefugten Inbetriebnahme, wobei der Bus schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion Westendorf in Hopfgarten in Brixental wahrgenommen und an der dortigen Bundesstraße mobil angehalten werden konnte, woraufhin zwei zunächst unbekannte Personen die Flucht ergriffen.

In weiterer Folge konnte schließlich ein 19-jährige als Beschuldigter ausgeforscht werden. Zudem konnte erhoben werden, dass der 19-Jährige bereits mehrfach Linienbusse unbefugt in Betrieb genommen hatte. Er verfügt über keine Lenkberechtigung für die betreffende Fahrzeugklasse und zeigte sich zu den Vorwürfen geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen, insbesondere zur weiteren beteiligten Person, ergehen Berichte und Anzeigen an die zuständigen Stellen.

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