Praxisnahe Übungen für Rettungskräfte

Ziel der Veranstaltung war es, die Zusammenarbeit zu stärken und praxisnahe Einsatzszenarien zu trainieren. Mehrere Teams aus Notfallsanitätern, Rettungssanitätern sowie Anwärtern stellten sich im Rahmen eines Stationsbetriebs rund um die Dienststelle unterschiedlichen Herausforderungen aus dem Einsatzalltag.



Den Auftakt bildete ein fachlicher Austausch mit dem mobilen Palliativteam, bei dem insbesondere die Schnittstellen zwischen Rettu ...