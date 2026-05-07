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Kitzbüheler Anzeiger
Gemeindeverband Bezirkkrankenhaus St. Johann

Die Bürgermeister sowie die kollegiale Führung feierten 100. Sitzung

Foto: BKH/Claudia Egger
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Bezirk

07. Mai 2026

Gemeindeverband feierte 100. Sitzung

Im Bezirkskrankenhaus St. Johann fand dieser Tage die 100. Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes statt. Sie markiert einen besonderen Meilenstein in der Geschichte des Verbandes und unterstreicht die erfolgreiche gemeinsame Verantwortung aller Gemeinden des Bezirks für die regionale Gesundheitsversorgung, betont die Führung des Hauses.

Der Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann ist Rechtsträger und Eigentümer des Krankenhauses ...

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