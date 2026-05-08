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Kitzbüheler Anzeiger
Gymnasium Landesjugendsingen Schulchor Chorios unter der Leitung von Daniel Neuschmid

Der Schulchor „Chorios“ aus St. Johann wurde beim Landesjugendsingen in Schwaz ausgezeichnet

Foto: Verena Neuschmied

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
08. Mai 2026

Auszeichnung für Schulchor Gymnasium St. Johann

Beim Landesjugendsingen in Schwaz nahmen 94 Chöre mit rund 2.000 Sängern teil. Auch 44 Schüler des Schulchores „Chorios“ des Gymnasiums St. Johann stellten sich der Jury und wurden für ihre Leistung mit einer Auszeichnung prämiert. Mit ihrem anspruchsvollen Programm überzeugten sie Publikum und Jury gleichermaßen.

Aufgeführt wurden die Stücke „Engel“, „Trag mi, Wind“ und „Balleilakka“, wobei dieses indische Bollywood-Musikstück für besondere Begeisterung sorgte. Von der Jury gelobt wurden vor allem der ausdrucksstarke Vortrag, der klare Stimmausklang sowie die selbstbewusste Bühnenpräsenz der Schüler.

Dieses positive Feedback unterstreicht die intensive Vorbereitung und spendet Motivation für neue Projekte. Weitere Höhepunkte folgten kurz nach dem Wertungssingen: Aufgrund der überzeugenden Leistung erhielt der Chor eine Einladung zum Auftritt beim feierlichen Festakt am Ende der Veranstaltungswoche sowie die urkundliche Verleihung des Prädikats „ausgezeichnet“.

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