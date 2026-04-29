Blasmusik auf allerhöchstem Niveau

Alle drei Jahre lädt der Blasmusikverband Tirol abwechselnd zum Konzertwertungsspiel. Die Musikbezirke St. Johann und Brixental spielten vergangenen Sonntag im St. Ulricher im KUSP auf.



Acht Musikkapellen aus den zwei Musikbezirken stellten sich der Jury, die aus Josef Feichter (Leiter der Landesmusikschule Bruneck/Südtirol,) Roman Gruber (Geschäftsführer des Salzburger Blasmusikverbandes und Landeskapellmeister) und Meinhard Windisch (Ver ...