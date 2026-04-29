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Kitzbüheler Anzeiger
Konzertwertungsspiel des Blasmusikverbandes Tirol Musikkapellen aus St. Johann und Brixental

Christoph Würtl (Bezirksobmann des Musikbezirks St. Johann) mit den Vertretern der Registerpreise Florian Pirnbacher (St. Ulrich), Bernhard Stuefer (Schwendt), Andreas Lindner (Fieberbrunn) und Gerald Embacher (Bezirkskapellmeister des Musikbezirks St. Johann) (von links).

Foto: Elisabeth Standl
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Bezirk

von Elisabeth Standl
29. April 2026

Blasmusik auf allerhöchstem Niveau

Alle drei Jahre lädt der Blasmusikverband Tirol abwechselnd zum Konzertwertungsspiel. Die Musikbezirke St. Johann und Brixental spielten vergangenen Sonntag im St. Ulricher im KUSP auf.

Acht Musikkapellen aus den zwei Musikbezirken stellten sich der Jury, die aus Josef Feichter (Leiter der Landesmusikschule Bruneck/Südtirol,) Roman Gruber (Geschäftsführer des Salzburger Blasmusikverbandes und Landeskapellmeister) und Meinhard Windisch (Ver ...

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