Diamantenfieber sorgt für Lacher in Oberndorf

Im Mittelpunkt des aktuellen Stückes der Oberndorfer Volksbühne steht die Familie Breitenegger, die auf ihrem Hof mit einigen Turbulenzen zu kämpfen hat. Während Bauer Jakob lieber mit seinem Freund Franz im Wirtshaus Karten spielt, halten seine Frau Liesl, Nichte Maria, Opa und Resi den Betrieb am Laufen.



Mit dem überraschenden Besuch von Leni und ihrer Mutter Burgi sowie ihrem geerbten Vermögen kommt zusätzliche Unruhe auf. Als Jakob glaubt, seine Frau ...