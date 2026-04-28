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Kitzbüheler Anzeiger
Barockes Juwel Kroenungsmesse unter der Leitung von Janos Czifra

Die Krönungsmesse unter der Leitung von Janos Czifra bildete den Höhepunkt zum Abschluss.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

St. Johann

von Bianca Riegel
28. April 2026

Barockes Juwel mit Klang und Geschichte

Ein besonderer Ort, außergewöhnliche Musik und großes Interesse beim Publikum: Das zweite Barockfestival „Barockes Juwel in St. Johann“ zeigte eindrucksvoll, wie lebendig Barockkultur heute vermittelt werden kann.

Einen musikalischen Höhepunkt bot das fünfte Konzert in der Spitalskirche St. Nikolaus Weitau. Die Kirche, von außen schlicht und im Inneren barock geprägt, blickt auf über 750 Jahre Geschichte zurück. Auch die älteste Glocke Tirols aus d ...

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