Barockes Juwel mit Klang und Geschichte

Ein besonderer Ort, außergewöhnliche Musik und großes Interesse beim Publikum: Das zweite Barockfestival „Barockes Juwel in St. Johann“ zeigte eindrucksvoll, wie lebendig Barockkultur heute vermittelt werden kann.



Einen musikalischen Höhepunkt bot das fünfte Konzert in der Spitalskirche St. Nikolaus Weitau. Die Kirche, von außen schlicht und im Inneren barock geprägt, blickt auf über 750 Jahre Geschichte zurück. Auch die älteste Glocke Tirols aus d ...