Literaturabend mit Raoul Schrott begeistert

Mit klarem Blick und feiner Ironie zeichnet Raoul Schrott nach, wie sich der Zeitgeist in unsere Gedanken einschleicht, sich verbreitet und gesellschaftliche Entwicklungen lenkt. Die Gedichte luden zum Nachdenken, Reflektieren und auch zum Schmunzeln ein.



Musikalisch grandios begleitet vom Jazzgitarristen Wolfgang Muthspiel entstand ein intensives Wechselspiel aus Sprache und Klang, das die Texte noch eindringlicher wirken ließ. Raoul Schrotts „Plädoyer für Menschlichkeit“ ist dabei ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Identität und Individualität des Menschen. Passend dazu zitierte Schrott Friedrich Schiller: „Lebe mit dem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf.“



Der außergewöhnliche Abend, der Literatur und Musik auf beeindruckende Weise miteinander verband und noch lange in Erinnerung bleiben wird, wurde mit viel Applaus belohnt.