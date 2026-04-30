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Kitzbüheler Anzeiger
Viktoriia Tkach mit ihrem Ehemann Serhil Kachura

Serhii Kachura und Viktoriia Tkach werden auch in Fieberbrunn auf der Bühne glänzen.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

St. Johann

von Bianca Riegel
30. April 2026

Wenn die Kunst keine Grenzen kennt

Primaballerina zu werden ist für viele junge Mädchen ein Traum. Viktoriia Tkach hat ihn gelebt. Über Jahrzehnte stand sie auf großen Bühnen in der ganzen Welt und prägte als erste Solistin das Ballett der Nationaloper in Lwiw in der Ukraine. Heute lebt sie mit ihrer Familie in St. Johann und bringt genau diese Erfahrung, dieses Wissen und ihre tiefe Leidenschaft für die Kunst in die Region ein.

Du hast dein Leben der Bühne gewidmet. Was bedeutet Ballett ...

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