Barbara Planer, Katharina Fuchs, Josefine Baars und Dirk Rose (v.l.s).
Alma-Holgersen-Preis erstmals verliehen
Vor Kurzem wurde im Museum Kitzbühel ein kleines Stück Literaturgeschichte geschrieben: An diesem Abend wurde erstmals der Alma-Holgersen-Preis verliehen. Initiiert wurde er vom Museumsverein Kitzbühel gemeinsam mit der Universität Innsbruck. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis richtet sich an hervorragende Masterarbeiten im Bereich der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur.
Premiere im Museum Kitzbühel
Über die ...