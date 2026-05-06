Alma-Holgersen-Preis erstmals verliehen

Vor Kurzem wurde im Museum Kitzbühel ein kleines Stück Literaturgeschichte geschrieben: An diesem Abend wurde erstmals der Alma-Holgersen-Preis verliehen. Initiiert wurde er vom Museumsverein Kitzbühel gemeinsam mit der Universität Innsbruck. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis richtet sich an hervorragende Masterarbeiten im Bereich der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur.



Premiere im Museum Kitzbühel

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