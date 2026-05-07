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Kitzbüheler Anzeiger
Goldschmidt-Preis Gert Ammann Preistraegerin Janine Weger Guenther Dankl

Gert Ammann mit Janine Weger und Günther Dankl (von links).

Foto: alpinguin
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
07. Mai 2026

Janine Weger gewinnt Goldschmidt-Preis 2025

Die Jury der „Professor-Hilde-Goldschmidt-Stiftung“ mit ihrem Vorsitzenden Gert Ammann sowie Günther Dankl (Innsbruck), Martin Hochleitner (Salzburg), Edelbert Köb (Wien) und Marion Piffer Damiani (Brixen) hat einstimmig den Preis für das Jahr 2025 Janine Weger zuerkannt.

Die Tiroler Künstlerin Janine Weger (geb. 1993 in Hall) studierte Malerei an der University for the Creative Arts in Canterbury sowie TransArts an der Universität für angewandte ...

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