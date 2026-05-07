Deutscher Urlauber stürzte in Schwendt in den Tod



Ein 90-jähriger Urlauber aus Deutschland ist nach einer groß angelegten Suchaktion im Gemeindegebiet von Kössen tot aufgefunden worden. Der Mann galt seit dem frühen Abend des 6. Mai 2026 als abgängig, nachdem er von einer Wanderung im Bereich Ochswies nicht zurückgekehrt war.



Unmittelbar nach der Abgängigkeitsanzeige wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Diese verlief zunächst ohne Erfolg und wurde nach Mitternacht unterbrochen. Am folgenden Morgen nahmen die Einsatzkräfte die Suche erneut auf. Gegen 09:00 Uhr konnte der Abgängige schließlich in unwegsamem Gelände nur mehr tot aufgefunden werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der 90-Jährige über steiles Gelände abgestürzt sein.

An der Suchaktion beteiligt waren die Bergrettung Kössen, Bergrettungssuchhunde, ein Polizeidiensthund, die Alpinpolizei, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Polizeistreifen.