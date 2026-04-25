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Kitzbüheler Anzeiger
Polizei

Symbolfoto

Foto: Symbolbild_Pixaby

Westendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
25. April 2026

Tödlicher Arbeitsunfall in Westendorf

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in steilem Gelände ist am Freitag ein 78-jähriger Mann tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte ein landwirtschaftliches Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ab.

Der Mann wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Ein 22-jähriger Ersthelfer entdeckte den Verunfallten und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.

Rettungsdienst, Polizei sowie ein Notarzthubschrauber waren schnell vor Ort und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz des schnellen Einsatzes aller Beteiligten konnte das Leben des Mannes jedoch nicht gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

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