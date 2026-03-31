Geldtaschendiebstahl in Lebensmittelmarkt – Täter versuchen Bargeldbehebung

AmDienstagvormittag wurde einer 77-jährigen Österreicherin in einem Lebensmittelmarkt in Kirchberg die Geldtasche gestohlen. Die dunkel- bzw. weinrote Ledergeldtasche befand sich in der Handtasche der Frau, welche im Einkaufswagen abgelegt war.



Neben Bargeld im hohen dreistelligen Eurobereich befanden sich auch mehrere Kreditkarten in der Geldtasche. Kurz nach dem Diebstahl wurde in Kitzbühel versucht, mit einer der entwendeten Karten Bargeld zu beheben.



Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind derzeit noch im Gange. Die Polizei ersucht mögliche Zeugen, sich zu melden und warnt zugleich vor Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten, insbesondere wenn persönliche Gegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt werden.