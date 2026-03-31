Erschöpfter Dachs rührt Einsatzkräfte – Feuerwehr Kitzbühel rettet Wildtier

Ein ungewöhnlicher Einsatz bewegte am heutigen 31. März 2026 die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kitzbühel – und zeigt einmal mehr, wie viel Herz hinter der Arbeit der Helfer steckt.



Gegen halb zehn wurden die Feuerwehrleute zu einer Tierrettung in einen Innenhof im Bereich Oberleiten alarmiert. Vor Ort bot sich ein berührendes Bild: Ein Dachs lag dort – erschöpft, geschwächt und möglicherweise verletzt. Das sonst so scheue Wildtier wirkte hilflos und hatte offenbar nicht mehr die Kraft, sich selbst in Sicherheit zu bringen.

Mit großer Vorsicht und spürbarem Respekt vor dem Tier näherten sich die Einsatzkräfte dem Dachs. Behutsam gelang es ihnen schließlich, das geschwächte Tier einzufangen und zu sichern – ein Moment, der zeigte, dass Feuerwehrarbeit weit über Brände und technische Einsätze hinausgeht.



Der Dachs wurde im Anschluss zur tierärztlichen Untersuchung gebracht, wo nun abgeklärt wird, ob Verletzungen vorliegen und welche Versorgung notwendig ist. Inzwischen steht fest - das Tier hat sein Abenteuer unverletzt überstanden und konnte wieder in die Freiheit entlassen werden.



Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge mit sechs engagierten Feuerwehrmitgliedern, deren Einsatz heute einmal mehr einem in Not geratenen Tier das Leben rettete.